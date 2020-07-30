Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575083943.html
"Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м
Переброска мощной группировки через всю страну, внезапный удар и полный разгром миллионной армии противника меньше чем за месяц — ровно 75 лет назад, 30 июля... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T08:00
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149046/90/1490469060_0:99:2559:1538_1400x0_80_0_0_8b8f34e764399dbd7168055dc1bab545.jpg
https://ria.ru/20200510/1571159949.html
https://ria.ru/20200509/1571111578.html
https://ria.ru/20200425/1570506587.html
https://ria.ru/20200416/1570076565.html
Меня всегда волновал вопрос. Ну , почему в побежденной Германии и Японии люди живут в разы лучше чем в России?
136
Слава Воинам Победителям!!!
132
23
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149046/90/1490469060_0:99:2559:1538_1400x0_80_0_0_8b8f34e764399dbd7168055dc1bab545.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149046/90/1490469060_0:0:2559:1919_1400x0_80_0_0_04d4303cd646cf39cb4b4c4c02bc54a8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149046/90/1490469060_640:0:2559:1919_1400x0_80_0_0_4bd8c7c4fcc6c62422ede36247526f43.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российское военно-историческое общество (рвио), день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), безопасность

"Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м

08:00 30.07.2020
27245
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкКапитуляция войск Квантунской армии
Капитуляция войск Квантунской армии
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Переброска мощной группировки через всю страну, внезапный удар и полный разгром миллионной армии противника меньше чем за месяц — ровно 75 лет назад, 30 июля 1945-го, на Дальнем Востоке сформировали Главное командование советскими войсками. Через несколько дней началась Маньчжурская стратегическая операция. О том, как СССР помог англо-американским союзникам победить Японию, — в материале РИА Новости.

Спасая американцев

Сосредоточенными на Дальнем Востоке советскими войсками командовал маршал Александр Василевский, в начале июля прибывший в Читу. Действия Военно-морского флота и Военно-воздушных сил координировали адмирал флота Николай Кузнецов и главный маршал авиации Николай Новиков.
На Ялтинской конференции в феврале 1945-го лидеры антигитлеровской коалиции договорились о вступлении Советского Союза в войну с Японией через два-три месяца после капитуляции Германии. Вашингтон и Лондон очень в этом нуждались.
По словам научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова, японцы пытались договориться с Москвой и провели несколько дипломатических маневров. Но СССР остался верен союзническим обязательствам.
Пражская наступательная операция 6 – 11 мая 1945 года
10 мая, 08:00
"Война закончилась не для всех": где гремели бои после Победы
"Американские военные считали, что война с Японией завершится не раньше 1947-го, если армия США будет штурмовать метрополию в одиночку, — говорит эксперт. — Потери в этом случае оценивались в более чем миллион солдат и офицеров. Вступление СССР в войну было нужно Вашингтону как воздух".
Пакт о нейтралитете Москва и Токио подписали в апреле 1941-го. Однако угроза японского вторжения сохранялась на протяжении всей Великой Отечественной. Японцы, несмотря на договор, разработали план войны против СССР. Операция "Кантокуэн" началась бы сразу после завершения германской "Барбароссы". Япония собиралась за полтора месяца уничтожить советские войска на Дальнем Востоке и оккупировать Россию вплоть до Сибири и Урала.
© РИА НовостиВоздушный десант Красной армии на аэродроме города Харбина. 1945 год. Маньчжурская операция
Воздушный десант Красной Армии на аэродроме города Харбина. 1945 год. Маньчжурская операция
© РИА Новости
Воздушный десант Красной армии на аэродроме города Харбина. 1945 год. Маньчжурская операция
Поэтому Москва держала там крупную группировку. Так, напомнил Мягков, танков на Дальнем Востоке было больше, чем в действующей армии во время битвы под Москвой. Личный состав — до миллиона человек. Но для наступления этого было недостаточно. В 1945-м понадобилось через всю страну оперативно перебросить живую силу, технику, топливо и продовольствие.
Штурм Рейхстага. Май 1945 года
9 мая, 08:0075 лет Великой Победы
"Никто не ожидал": что Красная армия делала с пленными немцами в Берлине
Масштабную передислокацию обеспечила Транссибирская железнодорожная магистраль. Первые эшелоны отправились в Забайкалье и на Дальний Восток в мае. За два месяца сюда доставили почти 150 тысяч вагонов с военнослужащими и грузами. Войскам приходилось совершать и многокилометровые пешие марши в чрезвычайно сложных условиях — по степям и пустыням, в жару, в пыли, при остром дефиците воды. Для снабжения группировки продовольствием и топливом инженерные войска построили почти полторы тысячи километров дорог и вырыли сотни колодцев.
В начале августа образовали три фронта — Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Многими подразделениями командовали офицеры, участвовавшие в боях с гитлеровцами в Европе.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМаньчжурская операция
Маньчжурская операция
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Маньчжурская операция
"Командиров-дальневосточников, писавших прошения отправить их на Западный фронт, как правило, оставляли на месте, — рассказывает Мягков. — Теперь же их заменяли офицерами с боевым опытом. Для многих это была настоящая трагедия. Но тогда требовались люди, знающие, как воевать, с определенным куражом, чувством превосходства над противником".
К началу августа в районах предстоящих боевых действий сосредоточили порядка 1,7 миллиона человек, тридцать тысяч артиллерийских орудий и минометов, более пяти тысяч танков и не меньше самолетов. С моря сухопутную группировку поддерживала почти сотня боевых кораблей.
© РИА Новости / Леон ДубильтСоветские корабли Тихоокеанского флота в боевом походе. Маньчжурская операция
Советские корабли Тихоокеанского флота в боевом походе. Маньчжурская операция
© РИА Новости / Леон Дубильт
Советские корабли Тихоокеанского флота в боевом походе. Маньчжурская операция

Молниеносный удар

Квантунская армия — самая многочисленная, мощная и подготовленная — занимала Маньчжурию и Северную Корею. Советским войскам и подразделениям монгольских Вооруженных сил поставили задачу окружить ее, рассечь на части и полностью разгромить.
Наступающим противостояли более тридцати пехотных дивизий, десять пехотных бригад, в том числе бригада особого назначения, сформированная из специально подготовленных смертников, две танковые бригады, две воздушные армии, а также Сунгарийская военная флотилия. Это более миллиона солдат и офицеров, 1200 танков, шесть с половиной тысяч орудий, две тысячи самолетов и несколько десятков кораблей.
"Квантунская армия была наиболее боеспособной у Японии, — отмечает Мягков. — А из Маньчжурии японцы черпали людские ресурсы для поддержки войск на других театрах военных действий, здесь добывали многие полезные ископаемые. Маньчжурия прикрывала весь западный фланг японской метрополии. И ее потеря означала конец империи".
Встреча советских и американских солдат на Эльбе
25 апреля, 08:00
"Союзники об этом умалчивают": что стояло за встречей на Эльбе в 1945-м
На границе с СССР и Монголией японцы оборудовали около двадцати укрепленных районов шириной до ста и глубиной до пятидесяти километров — четыре с половиной тысячи оборонительных сооружений. Дзоты и доты, а также естественные преграды должны были сдержать наступление. В случае прорыва обороны Квантунская армия отходила в Корею. Императорские генералы считали, что советским войскам потребуется полтора года на захват Маньчжурии и Внутренней Монголии. За это время японцы хотели перегруппироваться, перебросить дополнительные силы и провести контрудар, сместив боевые действия на территорию СССР.
© РИА НовостиТрофеи Красной армии. Маньчжурская операция
Трофеи Красной Армии. Маньчжурская операция
© РИА Новости
Трофеи Красной армии. Маньчжурская операция
На практике вышло совсем по-другому. В ночь на 9 августа советские войска атаковали японские позиции сразу с нескольких направлений. Сначала авиация отбомбилась по местам базирования противника и узлам связи в Харбине, Чанчуне и Гирине. Тихоокеанский флот ударил по японским военно-морским базам в Северной Корее. На рассвете в наступление перешли передовые группировки трех фронтов с территории Монголии, Забайкалья, Приамурья и Приморья.
Уже через несколько дней советские войска продвинулись вглубь Маньчжурии на разных участках от ста до пятисот километров. Наступление развивалось настолько быстро, что тыловые части отставали — топливо, боеприпасы и продовольствие приходилось доставлять самолетами. Тем не менее советские войска занимали ключевые города и укрепрайоны, сметая один рубеж обороны за другим. Квантунская армия несла огромные потери, тысячи японцев сдавались в плен.
CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Маньчжурская наступательная операция. 9 августа — 2 сентября 1945 г. Схема
Маньчжурская наступательная операция. 9 августа - 2 сентября 1945 г. Схема
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Маньчжурская наступательная операция. 9 августа — 2 сентября 1945 г. Схема

Падение империи

В сложившейся обстановке командование Квантунской армии попросило советское руководство прекратить боевые действия, пообещав, что японские подразделения немедленно сложат оружие. Однако большая часть "квантунцев" продолжала сопротивляться, игнорируя приказ.
Тогда Красная армия форсировала наступление. Специально сформированные подвижные и хорошо оснащенные отряды при поддержке танков и артиллерии шли вперед, не боясь резкого отрыва от главных сил. В крупных городах Маньчжурии — Чанчуне и Мукдене — высадился воздушный десант. Позже десантники штурмовали Порт-Артур, Харбин и Пхеньян. Благодаря внезапности они быстро разоружали городские гарнизоны.
Девятнадцатого августа маршал Василевский вручил доставленному из Харбина начальнику штаба Квантунской армии ультиматум с условиями капитуляции. Требования передали во все воинские подразделения. Оказавшись в безвыходной ситуации, японцы начали массово сдаваться в плен. Однако сохранялось несколько мощных узлов сопротивления, которые ликвидировали только к концу месяца.
Наступление советских войск в Германии
16 апреля, 08:0075 лет Великой Победы
"Об этом не говорят": с чем Красная армия столкнулась при штурме Берлина
"Маньчжурская операция уникальна, считается одной из самых блестящих в истории Второй мировой, — подчеркивает Мягков. — Ее до сих пор изучают не только в российских, но и в зарубежных военных академиях, в том числе в Вест-Пойнтской, в США. За несколько дней разгромили миллионную группировку. Темпы продвижения были потрясающие. Все это происходило в сложнейших климатических условиях, при ожесточенном сопротивлении японцев. Но советская армия доказала, что к концу Великой Отечественной войны она стала непобедимой".
В Маньчжурской операции погибли 82 тысячи японских солдат и офицеров, в плен попали более 650 тысяч. Безвозвратные потери советской стороны — около двенадцати тысяч человек. Разгром Квантунской армии позволил в кратчайшие сроки освободить Курильские острова и Южный Сахалин. Токио лишился крупных баз в Китае и Корее. Японской империи оставалось только капитулировать.
© РИА Новости / Евгений ХалдейНаселение китайского города Далянь встречает советских танкистов. Маньчжурская операция
Население китайского города Далянь встречает советских танкистов. Маньчжурская операция
© РИА Новости / Евгений Халдей
Население китайского города Далянь встречает советских танкистов. Маньчжурская операция
760551313
Обсудить 23
РоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Безопасность
Популярные комментарии
Меня всегда волновал вопрос. Ну , почему в побежденной Германии и Японии люди живут в разы лучше чем в России?
30 июля, 10:26
gosp2001
271113103
Слава Воинам Победителям!!!
30 июля, 09:10
АЧАмур Чанин
13110000
Рекомендуем
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Российские рубли
Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"
Полиция на площади возле Белого дома в Вашингтоне
"Черная схема": внутренний враг погубит Америку, но может спасти Россию
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Танк Т-72 Б3
Разработчики нашли способ повысить ударную силу российских танков
Раковые клетки
Названы первые симптомы развития рака
Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахри во время исследования, проводимого профессором Захой Хавассом
Египетские страсти. Ученые раскрыли загадочные смерти времен фараонов
Илон Маск
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Порт Ванино вступился за не понравившийся Дегтяреву метод перевалки угля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния