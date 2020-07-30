"Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Переброска мощной группировки через всю страну, внезапный удар и полный разгром миллионной армии противника меньше чем за месяц — ровно 75 лет назад, 30 июля 1945-го, на Дальнем Востоке сформировали Главное командование советскими войсками. Через несколько дней началась Маньчжурская стратегическая операция. О том, как СССР помог англо-американским союзникам победить Японию, — в материале РИА Новости.

Спасая американцев

Сосредоточенными на Дальнем Востоке советскими войсками командовал маршал Александр Василевский, в начале июля прибывший в Читу. Действия Военно-морского флота и Военно-воздушных сил координировали адмирал флота Николай Кузнецов и главный маршал авиации Николай Новиков.

На Ялтинской конференции в феврале 1945-го лидеры антигитлеровской коалиции договорились о вступлении Советского Союза в войну с Японией через два-три месяца после капитуляции Германии. Вашингтон и Лондон очень в этом нуждались.

По словам научного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаила Мягкова, японцы пытались договориться с Москвой и провели несколько дипломатических маневров. Но СССР остался верен союзническим обязательствам.

"Американские военные считали, что война с Японией завершится не раньше 1947-го, если армия США будет штурмовать метрополию в одиночку, — говорит эксперт. — Потери в этом случае оценивались в более чем миллион солдат и офицеров. Вступление СССР в войну было нужно Вашингтону как воздух".

Пакт о нейтралитете Москва и Токио подписали в апреле 1941-го. Однако угроза японского вторжения сохранялась на протяжении всей Великой Отечественной. Японцы, несмотря на договор, разработали план войны против СССР. Операция "Кантокуэн" началась бы сразу после завершения германской "Барбароссы". Япония собиралась за полтора месяца уничтожить советские войска на Дальнем Востоке и оккупировать Россию вплоть до Сибири и Урала.

© РИА Новости Воздушный десант Красной армии на аэродроме города Харбина. 1945 год. Маньчжурская операция © РИА Новости Воздушный десант Красной армии на аэродроме города Харбина. 1945 год. Маньчжурская операция

Поэтому Москва держала там крупную группировку. Так, напомнил Мягков, танков на Дальнем Востоке было больше, чем в действующей армии во время битвы под Москвой. Личный состав — до миллиона человек. Но для наступления этого было недостаточно. В 1945-м понадобилось через всю страну оперативно перебросить живую силу, технику, топливо и продовольствие.

Масштабную передислокацию обеспечила Транссибирская железнодорожная магистраль. Первые эшелоны отправились в Забайкалье и на Дальний Восток в мае. За два месяца сюда доставили почти 150 тысяч вагонов с военнослужащими и грузами. Войскам приходилось совершать и многокилометровые пешие марши в чрезвычайно сложных условиях — по степям и пустыням, в жару, в пыли, при остром дефиците воды. Для снабжения группировки продовольствием и топливом инженерные войска построили почти полторы тысячи километров дорог и вырыли сотни колодцев.

В начале августа образовали три фронта — Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные. Многими подразделениями командовали офицеры, участвовавшие в боях с гитлеровцами в Европе.

"Командиров-дальневосточников, писавших прошения отправить их на Западный фронт, как правило, оставляли на месте, — рассказывает Мягков. — Теперь же их заменяли офицерами с боевым опытом. Для многих это была настоящая трагедия. Но тогда требовались люди, знающие, как воевать, с определенным куражом, чувством превосходства над противником".

К началу августа в районах предстоящих боевых действий сосредоточили порядка 1,7 миллиона человек, тридцать тысяч артиллерийских орудий и минометов, более пяти тысяч танков и не меньше самолетов. С моря сухопутную группировку поддерживала почти сотня боевых кораблей.

© РИА Новости / Леон Дубильт Советские корабли Тихоокеанского флота в боевом походе. Маньчжурская операция © РИА Новости / Леон Дубильт Советские корабли Тихоокеанского флота в боевом походе. Маньчжурская операция

Молниеносный удар

Квантунская армия — самая многочисленная, мощная и подготовленная — занимала Маньчжурию и Северную Корею. Советским войскам и подразделениям монгольских Вооруженных сил поставили задачу окружить ее, рассечь на части и полностью разгромить.

Наступающим противостояли более тридцати пехотных дивизий, десять пехотных бригад, в том числе бригада особого назначения, сформированная из специально подготовленных смертников, две танковые бригады, две воздушные армии, а также Сунгарийская военная флотилия. Это более миллиона солдат и офицеров, 1200 танков, шесть с половиной тысяч орудий, две тысячи самолетов и несколько десятков кораблей.

"Квантунская армия была наиболее боеспособной у Японии, — отмечает Мягков. — А из Маньчжурии японцы черпали людские ресурсы для поддержки войск на других театрах военных действий, здесь добывали многие полезные ископаемые. Маньчжурия прикрывала весь западный фланг японской метрополии. И ее потеря означала конец империи".

На границе с СССР и Монголией японцы оборудовали около двадцати укрепленных районов шириной до ста и глубиной до пятидесяти километров — четыре с половиной тысячи оборонительных сооружений. Дзоты и доты, а также естественные преграды должны были сдержать наступление. В случае прорыва обороны Квантунская армия отходила в Корею. Императорские генералы считали, что советским войскам потребуется полтора года на захват Маньчжурии и Внутренней Монголии. За это время японцы хотели перегруппироваться, перебросить дополнительные силы и провести контрудар, сместив боевые действия на территорию СССР.

© РИА Новости Трофеи Красной армии. Маньчжурская операция © РИА Новости Трофеи Красной армии. Маньчжурская операция

На практике вышло совсем по-другому. В ночь на 9 августа советские войска атаковали японские позиции сразу с нескольких направлений. Сначала авиация отбомбилась по местам базирования противника и узлам связи в Харбине, Чанчуне и Гирине. Тихоокеанский флот ударил по японским военно-морским базам в Северной Корее. На рассвете в наступление перешли передовые группировки трех фронтов с территории Монголии, Забайкалья, Приамурья и Приморья.

Уже через несколько дней советские войска продвинулись вглубь Маньчжурии на разных участках от ста до пятисот километров. Наступление развивалось настолько быстро, что тыловые части отставали — топливо, боеприпасы и продовольствие приходилось доставлять самолетами. Тем не менее советские войска занимали ключевые города и укрепрайоны, сметая один рубеж обороны за другим. Квантунская армия несла огромные потери, тысячи японцев сдавались в плен.

Падение империи

В сложившейся обстановке командование Квантунской армии попросило советское руководство прекратить боевые действия, пообещав, что японские подразделения немедленно сложат оружие. Однако большая часть "квантунцев" продолжала сопротивляться, игнорируя приказ.

Тогда Красная армия форсировала наступление. Специально сформированные подвижные и хорошо оснащенные отряды при поддержке танков и артиллерии шли вперед, не боясь резкого отрыва от главных сил. В крупных городах Маньчжурии — Чанчуне и Мукдене — высадился воздушный десант. Позже десантники штурмовали Порт-Артур, Харбин и Пхеньян. Благодаря внезапности они быстро разоружали городские гарнизоны.

Девятнадцатого августа маршал Василевский вручил доставленному из Харбина начальнику штаба Квантунской армии ультиматум с условиями капитуляции. Требования передали во все воинские подразделения. Оказавшись в безвыходной ситуации, японцы начали массово сдаваться в плен. Однако сохранялось несколько мощных узлов сопротивления, которые ликвидировали только к концу месяца.

"Маньчжурская операция уникальна, считается одной из самых блестящих в истории Второй мировой, — подчеркивает Мягков. — Ее до сих пор изучают не только в российских, но и в зарубежных военных академиях, в том числе в Вест-Пойнтской, в США. За несколько дней разгромили миллионную группировку. Темпы продвижения были потрясающие. Все это происходило в сложнейших климатических условиях, при ожесточенном сопротивлении японцев. Но советская армия доказала, что к концу Великой Отечественной войны она стала непобедимой".

В Маньчжурской операции погибли 82 тысячи японских солдат и офицеров, в плен попали более 650 тысяч. Безвозвратные потери советской стороны — около двенадцати тысяч человек. Разгром Квантунской армии позволил в кратчайшие сроки освободить Курильские острова и Южный Сахалин. Токио лишился крупных баз в Китае и Корее. Японской империи оставалось только капитулировать.