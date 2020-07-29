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Володин дал поручение проверить депутатов Госдумы на двойное гражданство
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у некоторых депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-30T01:15
россия
дмитрий парфенов
кпрф
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
политика
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https://ria.ru/20200318/1568809333.html
Дай угадаю , все они окажутся кристально чистыми , а почему они только депутатам запретили иметь 2 гражданство , надо было и их семьям запретить тоже самое , а то получается это как с перепиской бизнеса на близкого , суть останется та же .
85
Поправка о двойном гражданстве? И что, она типа реально работать будет? Сперва объясните, как в общественный совет при Министерстве Обороны РФ попал Британский подданный Брилёв? Если бы общественность шумиху не подняла, он и сейчас бы там заседал! Потому что закон чиновникам все равно не писан, от слова "ни разу"!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, дмитрий парфенов, кпрф, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, политика

Володин дал поручение проверить депутатов Госдумы на двойное гражданство

22:43 29.07.2020 (обновлено: 01:15 30.07.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у некоторых депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в других государствах.
Как отметили в пресс-службе нижней палаты парламента, поручение направлено в комитет по безопасности и противодействию коррупции, а также в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики.
Поводом послужило обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.
Володин напомнил, что в соответствии с новыми нормами конституции, а также согласно закону о статусе члена Совфеда и статусе депутата Госдумы, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство россиянин парламентарием быть не может.
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Он отметил, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — это серьезное обвинение, поэтому информацию необходимо проверить.
"И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры. Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию", - добавил председатель Госдумы. По его словам, недопустимо, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отправил в ЦИК запрос с просьбой проверить наличие предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство у ряда депутатов Госдумы. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Василий Пискарев.
"Баллотируясь в Госдуму, депутаты предоставляют Центральной избирательной комиссии сведения о своем гражданстве, доходах, имуществе, судимости и так далее", - пояснил он.
ЦИК имеет право проверять достоверность этих сведений при участии других органов власти, добавил депутат.
В середине июля депутат Денис Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить некоторых чиновников, в том числе депутатов палаты от "Единой России", на предмет наличия у них второго гражданства.
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Эта тема впервые затрагивалась в обсуждении на пленарном заседании в апреле. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить Парфенова на наличие американского гражданства. Тот в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть гражданство других стран.
Позднее глава комиссии нижней палаты парламента по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сообщил, что к депутатам от "Единой России" нет вопросов в части соблюдения ими требований об отсутствии иностранного гражданства.
Замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что "Единой России" неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфенов должен или предъявить доказательства, или сложить мандат.
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Обсудить 23
РоссияДмитрий ПарфеновКПРФГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинПолитика
Популярные комментарии
Дай угадаю , все они окажутся кристально чистыми , а почему они только депутатам запретили иметь 2 гражданство , надо было и их семьям запретить тоже самое , а то получается это как с перепиской бизнеса на близкого , суть останется та же .
29 июля, 23:36
JAKS Born
7820302
Поправка о двойном гражданстве? И что, она типа реально работать будет? Сперва объясните, как в общественный совет при Министерстве Обороны РФ попал Британский подданный Брилёв? Если бы общественность шумиху не подняла, он и сейчас бы там заседал! Потому что закон чиновникам все равно не писан, от слова "ни разу"!
29 июля, 23:50
ИИИван Иващенко
7610100
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