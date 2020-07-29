Володин дал поручение проверить депутатов Госдумы на двойное гражданство

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проверить, нет ли у некоторых депутатов иностранного гражданства или вида на жительство в других государствах.

Как отметили в пресс-службе нижней палаты парламента, поручение направлено в комитет по безопасности и противодействию коррупции, а также в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики.

Поводом послужило обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

Володин напомнил, что в соответствии с новыми нормами конституции, а также согласно закону о статусе члена Совфеда и статусе депутата Госдумы, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство россиянин парламентарием быть не может.

Он отметил, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова — это серьезное обвинение, поэтому информацию необходимо проверить.

"И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры. Если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию", - добавил председатель Госдумы. По его словам, недопустимо, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отправил в ЦИК запрос с просьбой проверить наличие предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство у ряда депутатов Госдумы. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Василий Пискарев

"Баллотируясь в Госдуму, депутаты предоставляют Центральной избирательной комиссии сведения о своем гражданстве, доходах, имуществе, судимости и так далее", - пояснил он.

ЦИК имеет право проверять достоверность этих сведений при участии других органов власти, добавил депутат.

В середине июля депутат Денис Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить некоторых чиновников, в том числе депутатов палаты от "Единой России", на предмет наличия у них второго гражданства.

Эта тема впервые затрагивалась в обсуждении на пленарном заседании в апреле. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить Парфенова на наличие американского гражданства. Тот в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть гражданство других стран.

Позднее глава комиссии нижней палаты парламента по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сообщил, что к депутатам от "Единой России" нет вопросов в части соблюдения ими требований об отсутствии иностранного гражданства.