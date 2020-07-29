Россиянам рассказали, каким должен быть настоящий сыр

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Качественный сыр изготавливают без добавления консервантов и антибиотиков, заявил телеканалу "Мир 24" совладелец сыроварни "Сырная губерния" Петр Кондауров.
По его словам, хороший продукт состоит только из закваски и молока, которое нельзя разбавлять растительными жирами.
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"Если молоко натуральное, качественное, проверенное на то, чтобы в нем не было антибиотиков, то сыр в 90% случаев получается хорошим", — указал Кондауров.
Такая продукция имеет белый цвет. В сыры желтого или любого другого оттенка добавляют красители, пояснил он.
"Но так получилось, что потребитель приучен к желтому сыру. <…> Самый популярный краситель, который используется во всех странах мира, в Европе, в частности в Италии, — аннато. Это абсолютно естественный, натуральный и безвредный краситель. Он чаще всего желтый, но может быть и других цветов", — рассказал предприниматель.
Чтобы получить качественную кисломолочную продукцию, также важно соблюдать технологию приготовления, продолжил он.
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"Если сыр приготавливался с нарушением технологии, например, в камере созревания не выдерживалась нужная температура, или плесень с сыра не вытиралась своевременно, или он высох, потому что недостаточно было влажности, все это сказывается на органолептике", — приводит телеканал слова эксперта.
Кондауров объяснил, что лучше всего есть сыр сразу после покупки. Это правило в первую очередь применимо к свежим сырам — моцарелле, рикотте. Другие сорта можно завернуть в бумагу или пакет, чтобы они не теряли влагу и не засыхали. При этом хранение сыра в домашних условиях не приводит к улучшению его вкусовых качеств, предупредил он.