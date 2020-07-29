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Россиянам рассказали, каким должен быть настоящий сыр
Качественный сыр изготавливают без добавления консервантов и антибиотиков, заявил телеканалу "Мир 24" совладелец сыроварни "Сырная губерния" Петр Кондауров. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T22:12
общество
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https://ria.ru/20200211/1564559493.html
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https://ria.ru/20200727/1575011544.html
И заодно расскажите каким должно быть государство выпускающее правильный сыр.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153052/40/1530524043_0:257:3078:1988_1400x0_80_0_0_8e8d49203ae45756eb479acfffc27329.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Россиянам рассказали, каким должен быть настоящий сыр

21:18 29.07.2020 (обновлено: 22:12 29.07.2020)
6013
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПродукция сыродельного завода "Орбита" на витрине магазина
Продукция сыродельного завода Орбита на витрине магазина
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Качественный сыр изготавливают без добавления консервантов и антибиотиков, заявил телеканалу "Мир 24" совладелец сыроварни "Сырная губерния" Петр Кондауров.
По его словам, хороший продукт состоит только из закваски и молока, которое нельзя разбавлять растительными жирами.
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"Если молоко натуральное, качественное, проверенное на то, чтобы в нем не было антибиотиков, то сыр в 90% случаев получается хорошим", — указал Кондауров.
Такая продукция имеет белый цвет. В сыры желтого или любого другого оттенка добавляют красители, пояснил он.
"Но так получилось, что потребитель приучен к желтому сыру. <…> Самый популярный краситель, который используется во всех странах мира, в Европе, в частности в Италии, — аннато. Это абсолютно естественный, натуральный и безвредный краситель. Он чаще всего желтый, но может быть и других цветов", — рассказал предприниматель.
Чтобы получить качественную кисломолочную продукцию, также важно соблюдать технологию приготовления, продолжил он.
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"Если сыр приготавливался с нарушением технологии, например, в камере созревания не выдерживалась нужная температура, или плесень с сыра не вытиралась своевременно, или он высох, потому что недостаточно было влажности, все это сказывается на органолептике", — приводит телеканал слова эксперта.
Кондауров объяснил, что лучше всего есть сыр сразу после покупки. Это правило в первую очередь применимо к свежим сырам — моцарелле, рикотте. Другие сорта можно завернуть в бумагу или пакет, чтобы они не теряли влагу и не засыхали. При этом хранение сыра в домашних условиях не приводит к улучшению его вкусовых качеств, предупредил он.
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42983320
Обсудить 6
Общество
Популярные комментарии
И заодно расскажите каким должно быть государство выпускающее правильный сыр.
29 июля, 21:56
Сергей Норд
811004
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