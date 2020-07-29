Ульяновские депутаты подрались во время заседания

САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Заседание законодательного собрания Заседание законодательного собрания Ульяновской области в среду пришлось прервать из-за драки депутатов, сообщил журналистам первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный выложил в Instagram видео потасовки парламентариев во время заседания заксобрания Ульяновской области. Драка завязалась после того, как один из депутатов от "Единой России" попытался сорвать вывешенный представителями КПРФ плакат с изображением губернатора Сергея Морозова и лидера партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина с подписью "голубки".

"Сегодня при рассмотрении ряда законов Ульяновской области, к сожалению, часть наших коллег, это депутаты от фракции КПРФ, своими провокационными действиями, которые выразились в вывешивании плакатов, которые, с нашей точки зрения, носят очень жесткий характер по отношению к государственной власти, фактически спровоцировали в зале законодательного собрания драку", — сказал Гвоздев.

Он подчеркнул, что, по его мнению, инициаторами потасовки выступили именно представители фракции КПРФ. "В результате ряд вопросов не были рассмотрены и нам пришлось объявить перерыв. <…> Мне бы хотелось принести извинения от депутатов законодательного собрания за те действия, которые, конечно, носят очень неподобающий и некрасивый характер", — добавил Гвоздев.

Он уточнил, что после перерыва все запланированные вопросы были рассмотрены. По его словам, пострадали депутаты из различных фракций, их повреждения были зафиксированы, на месте работали правоохранительные органы.

Руководитель фракции КПРФ, заместитель председателя заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов заявил РИА Новости, что первыми начали потасовку депутаты от " Единой России ", которые пришли на заседание пьяными.

"Один из наших депутатов принес плакат, где был изображен Морозов рядом с Сурайкиным . Таким образом он хотел показать, что никакого противостояния между ними нет, они друг друга поддерживают. <…> Я полностью отрицаю, что с нашей стороны были провокации. Но даже если так, нельзя бить людей, об этом говорит закон", — сказал Гибатдинов.