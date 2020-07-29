https://ria.ru/20200729/1575133888.html
В Нижегородской области провели уход за лесными культурами
Уход за лесными культурами на площади более 20 тысяч гектаров проведен в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", заявил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T21:08
2020-07-29T21:08
нижегородская область
новости - экология
глеб никитин
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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новости - экология, глеб никитин, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости.
Уход за лесными культурами на площади более 20 тысяч гектаров проведен в Нижегородской области
в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
"Лесные зоны требуют постоянной заботы об их сохранении и рациональном использовании. В этом году в рамках национального проекта "Экология" одним из важных направлений остается уход за лесными культурами, который специалисты проведут на площади 42 тысяч гектаров. Пандемия не повлияла на наши планы: необходимый перечень мероприятий уже проведен на половине этих территорий", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области добавил, что темпы лесовосстановления в регионе позволяют делать прогноз о том, что к 2024 году баланс выбытия и создания лесов – ключевой показатель экологического потенциала - впервые за последнее десятилетие будет зафиксирован на уровне 100%, то есть площадь лесного фонда не будет уменьшаться.
По словам директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, проведение мероприятий по уходу - важный этап в процессе создания нового поколения лесов. Главная их цель состоит в обеспечении нормальных условий для произрастания лесных культур путем устранения нежелательной растительности. "Также впереди осенний этап лесокультурных работ, в рамках которого на землях лесного фонда планируется высадить более 1000 гектаров нового леса", - добавил Воробьев.
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