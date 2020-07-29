В Таджикистане еще 44 человека заболели COVID-19

По его словам, в стране от коронавивуса вылечены 6103 человека (83,3%), число умерших осталось прежним - 60 человек.

"За последние сутки в медучреждениях под наблюдением врачей находятся 96 инфицированных, а 38 выписаны после излечения", - добавили в пресс-центре.