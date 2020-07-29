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Распространение нового коронавируса
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В Таджикистане еще 44 человека заболели COVID-19
В Таджикистане за последние сутки было зарегистрировано 44 новых случая COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:51
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, таджикистан, в мире

В Таджикистане еще 44 человека заболели COVID-19

20:51 29.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ДУШАНБЕ, 29 июл - РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане за последние сутки было зарегистрировано 44 новых случая COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты.
"По состоянию на вечер среды, в Таджикистане зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусом, всего в стране сейчас 7320 больных COVID-19", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в стране от коронавивуса вылечены 6103 человека (83,3%), число умерших осталось прежним - 60 человек.
"За последние сутки в медучреждениях под наблюдением врачей находятся 96 инфицированных, а 38 выписаны после излечения", - добавили в пресс-центре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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