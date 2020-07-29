https://ria.ru/20200729/1575133195.html
В Таджикистане еще 44 человека заболели COVID-19
В Таджикистане за последние сутки было зарегистрировано 44 новых случая COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:51
2020-07-29T20:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
таджикистан
в мире
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таджикистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b73d7b1b012af2b16f2f13447c9f9214.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, таджикистан, в мире