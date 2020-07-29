Комитет ГД запросил сведения о возможном двойном гражданстве депутатов

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил в ЦИК запрос о проверке предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство у некоторых депутатов Госдумы, заявил журналистам председатель комитета Василий Пискарев.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ соответствующую информацию.
Нами направлен запрос в Центризбирком о предоставлении необходимой информации. Баллотируясь в Госдуму, депутаты предоставляют Центральной избирательной комиссии сведения о своем гражданстве, доходах, имуществе, судимости и так далее. В соответствии с федеральным законодательством о выборах ЦИК РФ имеет полномочия обращаться в соответствующие органы с представлением о проверке их достоверности.
По словам Пискарева, обращение в Центризбирком комитет направил совместно с комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
В середине июля депутат Денис Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить ряд чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на вопрос наличия второго гражданства.
Впервые эта тема затрагивалась в обсуждении на пленарном заседании в середине апреля. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.
Позднее глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сказал, что к депутатам Госдумы от "Единой России" нет вопросов в части соблюдения ими требований об отсутствии иностранного гражданства. Замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что партии неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфенов должен или предоставить доказательства, или сложить мандат.