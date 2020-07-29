Комитет ГД запросил сведения о возможном двойном гражданстве депутатов

Нами направлен запрос в Центризбирком о предоставлении необходимой информации. Баллотируясь в Госдуму, депутаты предоставляют Центральной избирательной комиссии сведения о своем гражданстве, доходах, имуществе, судимости и так далее. В соответствии с федеральным законодательством о выборах ЦИК РФ имеет полномочия обращаться в соответствующие органы с представлением о проверке их достоверности.