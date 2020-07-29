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Комитет ГД запросил сведения о возможном двойном гражданстве депутатов
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил в ЦИК запрос о проверке предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство у... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:33
россия
госдума рф
вячеслав володин
политика
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Да подумаешь преступление-двойное гражданство.У обеих дочек путина-иностранное гражданство.У его пресс-секратаря пескова-тоже.Я бы са с удвольствием отсюда свалил,как все приличные люди,да пока лень.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, госдума рф, вячеслав володин, политика

Комитет ГД запросил сведения о возможном двойном гражданстве депутатов

20:33 29.07.2020
10853
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил в ЦИК запрос о проверке предполагаемого двойного гражданства или вида на жительство у некоторых депутатов Госдумы, заявил журналистам председатель комитета Василий Пискарев.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету и комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме РФ соответствующую информацию.

Нами направлен запрос в Центризбирком о предоставлении необходимой информации. Баллотируясь в Госдуму, депутаты предоставляют Центральной избирательной комиссии сведения о своем гражданстве, доходах, имуществе, судимости и так далее. В соответствии с федеральным законодательством о выборах ЦИК РФ имеет полномочия обращаться в соответствующие органы с представлением о проверке их достоверности.

Пленарное заседание Госдумы РФ
Василий Пискарев
председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
По словам Пискарева, обращение в Центризбирком комитет направил совместно с комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
В середине июля депутат Денис Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить ряд чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на вопрос наличия второго гражданства.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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Впервые эта тема затрагивалась в обсуждении на пленарном заседании в середине апреля. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.
Позднее глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Отари Аршба сказал, что к депутатам Госдумы от "Единой России" нет вопросов в части соблюдения ими требований об отсутствии иностранного гражданства. Замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что партии неизвестно о наличии иностранного гражданства у депутатов фракции, а Парфенов должен или предоставить доказательства, или сложить мандат.
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Обсудить 13
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
Популярные комментарии
Ущипните меня. Я сплю? :)))
29 июля, 20:38
ВРВиталик Р
18280102
Да подумаешь преступление-двойное гражданство.У обеих дочек путина-иностранное гражданство.У его пресс-секратаря пескова-тоже.Я бы са с удвольствием отсюда свалил,как все приличные люди,да пока лень.
29 июля, 21:14
С.Столыпин .
8600123
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