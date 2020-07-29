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В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Российские политики и эксперты прокомментировали задержание 33 "боевиков ЧВК" в Белоруссии. Парламентарии указывают, что Москва не заинтересована в каких бы то... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:04
задержание россиян под минском
россия
алексей кондратьев
владимир джабаров
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РИА Новости
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РИА Новости
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задержание россиян под минском, россия, алексей кондратьев, владимир джабаров, совет федерации рф, госдума рф, олег смолин, белоруссия, безопасность, в мире

В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии

20:03 29.07.2020 (обновлено: 20:04 29.07.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
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Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали задержание 33 "боевиков ЧВК" в Белоруссии. Парламентарии указывают, что Москва не заинтересована в каких бы то ни было провокациях на территории Союзного государства. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.
Ранее стало известно, что минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали "32 боевика ЧВК" под Минском и еще одного — на юге страны. По данным местных СМИ, все задержанные — россияне, прибывшие в страну в ночь на 25 июля. Сообщается, что сначала они проживали в гостинице, а через несколько дней переселились в санаторий. В белорусских СМИ также звучали утверждения, будто ранее в страну прибыли "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что у России никогда не было и не могло быть планов по дестабилизации ситуации в Белоруссии.
Он подчеркнул, что Белоруссия является ближайшим союзником России, и напомнил, что две страны образуют Союзное государство.
"То, что там граждане России задержаны сейчас, эта информация проверяется. В том числе и заявление о том, что они могут иметь отношение к частной военной компании", — сказал сенатор РИА Новости.
Кадры задержания боевиков ЧВК в Белоруссии
Вчера, 16:15
Белорусский телеканал показал видео задержания "боевиков ЧВК"
Сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев призвал Москву и Минск сотрудничать в сложившейся ситуации. Он считает, что российское посольство в Минске может подключиться к разрешению этой ситуации.
Кондратьев также отметил, что частные структуры "ничего общего с государственной политикой не имеют" и призвал выяснить, к какой организации могли принадлежать задержанные.
"В ряде стран и ЧОПы, которые занимаются охраной объектов, газопроводов, золотых приисков, относят к ЧВК", — сказал сенатор РИА Новости.
В свою очередь, депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что Россия всегда поддерживала президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, (считаю. — Прим.ред.) крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России, и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры", — заявил депутат РИА Новости.
Он назвал произошедшее "недоразумением", выразив мнение, что белорусские службы безопасности "довольно быстро" с ним разберутся. Калашников подчеркнул, что те, кто начали "играть в эти игры", должны быть готовы за это ответить.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
24 июля, 14:22
Лукашенко допустил привлечение военных к наведению порядка в Белоруссии
Директор холдинга Vega Strategic Services Ltd (VSS), оказывающего услуги в сфере обеспечения безопасности по всему миру, Анатолий Смолин назвал новость о задержании россиян в Белоруссии "полнейшим бредом".
"Я знаю очень многих ребят из ЧВК "Вагнера" — они никогда не стали бы выполнять тех задач, которые шли бы вразрез с государственной политикой России", — сказал он РИА Новости.
Смолин также обратил внимание, что на фотографиях с места задержания видны суры из Корана.
"Вы хотя бы одного араба видели в ЧВК "Вагнера"? <…> Они так не работают, это сообщение – просто провокационный дилетантизм", — считает собеседник агентства.
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Задержание россиян под МинскомРоссияАлексей КондратьевВладимир ДжабаровСовет Федерации РФГосдума РФОлег СмолинБелоруссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
С ума сошли? Какие танки??? У американцев авианосцы, гегемония в космосе. Огромный военный бюджет. Плевать они хотели на наши танки. Они ржут над нашей манией величия и не думают о нас больше, чем о сырьевом придатке.
29 июля, 21:47
МНМихаил Николанко
233002133
Вот и добро пожаловать отдохнуть. Извмнится перед мужиками и обеспечить бесплатно их дальнейшим отдыхом
29 июля, 20:08
Ю.Юрий .
61000212
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