В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали задержание 33 "боевиков ЧВК" в Белоруссии. Парламентарии указывают, что Москва не заинтересована в каких бы то ни было провокациях на территории Союзного государства. Ключевые заявления – в материале РИА Новости.

Ранее стало известно, что минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали "32 боевика ЧВК" под Минском и еще одного — на юге страны. По данным местных СМИ, все задержанные — россияне, прибывшие в страну в ночь на 25 июля. Сообщается, что сначала они проживали в гостинице, а через несколько дней переселились в санаторий. В белорусских СМИ также звучали утверждения, будто ранее в страну прибыли "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что у России никогда не было и не могло быть планов по дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Он подчеркнул, что Белоруссия является ближайшим союзником России, и напомнил, что две страны образуют Союзное государство.

"То, что там граждане России задержаны сейчас, эта информация проверяется. В том числе и заявление о том, что они могут иметь отношение к частной военной компании", — сказал сенатор РИА Новости.

Сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев призвал Москву и Минск сотрудничать в сложившейся ситуации. Он считает, что российское посольство в Минске может подключиться к разрешению этой ситуации.

Кондратьев также отметил, что частные структуры "ничего общего с государственной политикой не имеют" и призвал выяснить, к какой организации могли принадлежать задержанные.

"В ряде стран и ЧОПы, которые занимаются охраной объектов, газопроводов, золотых приисков, относят к ЧВК", — сказал сенатор РИА Новости.

"То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, (считаю. — Прим.ред.) крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России, и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры", — заявил депутат РИА Новости.

Он назвал произошедшее "недоразумением", выразив мнение, что белорусские службы безопасности "довольно быстро" с ним разберутся. Калашников подчеркнул, что те, кто начали "играть в эти игры", должны быть готовы за это ответить.

Директор холдинга Vega Strategic Services Ltd (VSS), оказывающего услуги в сфере обеспечения безопасности по всему миру, Анатолий Смолин назвал новость о задержании россиян в Белоруссии "полнейшим бредом".

"Я знаю очень многих ребят из ЧВК "Вагнера" — они никогда не стали бы выполнять тех задач, которые шли бы вразрез с государственной политикой России", — сказал он РИА Новости.

Смолин также обратил внимание, что на фотографиях с места задержания видны суры из Корана.