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В Греции у десяти туристов обнаружили коронавирус
В Греции за минувшие сутки выявлены 57 новых случаев инфицирования COVID-19, десять из них обнаружены у туристов на контроле при въезде в страну, сообщила в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, коронавирусы, коронавирус covid-19, греция, в мире

В Греции у десяти туристов обнаружили коронавирус

19:50 29.07.2020 (обновлено: 20:18 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории держит контейнеры с биоматериалом
© РИА Новости / Алексей Майшев
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АФИНЫ, 29 июл - РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 57 новых случаев инфицирования COVID-19, десять из них обнаружены у туристов на контроле при въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 4336.
За минувшие сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 скончались 203 человека.
В отделениях интенсивной терапии находятся восемь человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 127 человек, говорится в сообщении.
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23 июля, 17:34
Шведские эксперты раскритиковали тестирование на антитела к COVID-19
По решению правительства Греции с 29 июля ношение маски стало обязательным в закрытых помещениях. Персонал и посетители обязаны носить маски в магазинах розничной торговли и различных службах госучреждений, в банках, в больницах, кабинетах врачей и диагностических центрах, в продовольственных магазинах, в парикмахерских и салонах красоты, в общественном транспорте и такси, в лифтах, на судах и в самолетах.
Штраф для нарушителей составляет 150 евро.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирусыКоронавирус COVID-19ГрецияВ мире
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