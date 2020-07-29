https://ria.ru/20200729/1575131305.html
В Греции у десяти туристов обнаружили коронавирус
В Греции за минувшие сутки выявлены 57 новых случаев инфицирования COVID-19, десять из них обнаружены у туристов на контроле при въезде в страну, сообщила в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:50
2020-07-29T20:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, коронавирусы, коронавирус covid-19, греция, в мире
АФИНЫ, 29 июл - РИА Новости.
В Греции
за минувшие сутки выявлены 57 новых случаев инфицирования COVID-19, десять из них обнаружены у туристов на контроле при въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 4336.
За минувшие сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 скончались 203 человека.
В отделениях интенсивной терапии находятся восемь человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 127 человек, говорится в сообщении.
По решению правительства Греции с 29 июля ношение маски стало обязательным в закрытых помещениях. Персонал и посетители обязаны носить маски в магазинах розничной торговли и различных службах госучреждений, в банках, в больницах, кабинетах врачей и диагностических центрах, в продовольственных магазинах, в парикмахерских и салонах красоты, в общественном транспорте и такси, в лифтах, на судах и в самолетах.
Штраф для нарушителей составляет 150 евро.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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