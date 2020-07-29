https://ria.ru/20200729/1575127623.html
В Сочи задержали фотографа, издевавшегося над обезьяной
Полиция задержала фотографа в Сочи, издевавшегося над обезьяной, протоколы о нарушениях переданы в суд, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:26
2020-07-29T18:28
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, сочи, краснодарский край, происшествия
СОЧИ, 29 июл - РИА Новости.
Полиция задержала фотографа в Сочи
, издевавшегося над обезьяной, протоколы о нарушениях переданы в суд, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю
.
Ранее в соцсетях появилось видео, снятое туристкой в Сочи. На нем видно, как мужчина держит мартышку за голову, размахивает рукой, в которой находится животное, а затем, угрожая обезьяне, натягивает на нее подгузник. В комментариях указано, что мужчина на видео пьян и зарабатывает, фотографируя отдыхающих с мартышкой. Полиция организовала проверку.
"Установлено, что мужчина, не имея разрешения на осуществление предпринимательской деятельности, предлагал отдыхающим на пляже платные фотоуслуги с обезьяной, которую он арендовал у своего знакомого ... Правоохранители задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участковые быстро установили личность и местонахождение мужчины. Им оказался 43-летний приезжий из соседней республики.
"В отношении злоумышленника полицейские составили административные протоколы по статьям "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" и "Самоуправство", санкции которых предусматривают наказание в виде выплаты штрафа. Материалы об административных правонарушениях направлены в суд для принятия решения", - говорится в сообщении.