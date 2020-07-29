В Сочи задержали фотографа, издевавшегося над обезьяной

СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Полиция задержала фотографа в Полиция задержала фотографа в Сочи , издевавшегося над обезьяной, протоколы о нарушениях переданы в суд, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое туристкой в Сочи. На нем видно, как мужчина держит мартышку за голову, размахивает рукой, в которой находится животное, а затем, угрожая обезьяне, натягивает на нее подгузник. В комментариях указано, что мужчина на видео пьян и зарабатывает, фотографируя отдыхающих с мартышкой. Полиция организовала проверку.

"Установлено, что мужчина, не имея разрешения на осуществление предпринимательской деятельности, предлагал отдыхающим на пляже платные фотоуслуги с обезьяной, которую он арендовал у своего знакомого ... Правоохранители задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участковые быстро установили личность и местонахождение мужчины. Им оказался 43-летний приезжий из соседней республики.