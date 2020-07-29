В Петербурге увеличат резерв мест в больницах для пациентов с COVID-19

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Власти Власти Петербурга увеличат резерв специализированных коек для пациентов с COVID-19 на случай второй волны этой болезни осенью, сообщает пресс-служба губернатора.

Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на совещании, которое провел президент России Владимир Путин по вопросам санитарно-эпидемической ситуации в регионах и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

"В связи с улучшением эпидемической ситуации нагрузка на стационары снижается. Временные госпитали приостановили прием пациентов, их коечный фонд переведен в резерв. Перепрофилированные городские и федеральные стационары постепенно возобновляют оказание плановой помощи и переходят в обычный режим работы. Но риски возвращения коронавируса остаются, особенно в осенне-зимний период. Поэтому мы принимаем все меры по расширению сети медицинских стационаров, которые в случае осложнения эпидемической обстановки можно будет задействовать в кратчайшие сроки", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Так, в декабре будет введен новый корпус госпиталя ветеранов войн на 302 койки. В Николаевской больнице идет подготовка к развертыванию порядка 300 инфекционных коек. В Колпино строится новый корпус больницы №33. В больнице Святителя Луки готовят 165 инфекционных коек.

Также зарезервирована 1 тысяча инфекционных коек в седьмом павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", где в пик эпидемии был развернут временный госпиталь для пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции. "Подготовлены и другие павильоны. К осени общее количество инфекционных коек в павильонах Ленэкспо для больных COVID-19 составит 2449", - отмечают городские власти.

В период активной фазы распространения коронавируса для больных с COVID-19 и пневмониями в Петербурге было развернуто около 12 тысяч коек. Сейчас их 9721, при этом 68% свободны.

Власти отмечают, что в Петербурге постепенно снижается число заболевших коронавирусной инфекцией. По данным на среду, за сутки этот диагноз установлен у 165 человек, выздоровел 81 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,78 при нормативе не более 1. С 1 марта на COVID-19 обследовано более 1,7 миллиона человек.