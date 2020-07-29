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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге увеличат резерв мест в больницах для пациентов с COVID-19
Власти Петербурга увеличат резерв специализированных коек для пациентов с COVID-19 на случай второй волны этой болезни осенью, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:25
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В Петербурге увеличат резерв мест в больницах для пациентов с COVID-19

18:25 29.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Власти Петербурга увеличат резерв специализированных коек для пациентов с COVID-19 на случай второй волны этой болезни осенью, сообщает пресс-служба губернатора.
Об этом губернатор Александр Беглов сообщил на совещании, которое провел президент России Владимир Путин по вопросам санитарно-эпидемической ситуации в регионах и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.
"В связи с улучшением эпидемической ситуации нагрузка на стационары снижается. Временные госпитали приостановили прием пациентов, их коечный фонд переведен в резерв. Перепрофилированные городские и федеральные стационары постепенно возобновляют оказание плановой помощи и переходят в обычный режим работы. Но риски возвращения коронавируса остаются, особенно в осенне-зимний период. Поэтому мы принимаем все меры по расширению сети медицинских стационаров, которые в случае осложнения эпидемической обстановки можно будет задействовать в кратчайшие сроки", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Так, в декабре будет введен новый корпус госпиталя ветеранов войн на 302 койки. В Николаевской больнице идет подготовка к развертыванию порядка 300 инфекционных коек. В Колпино строится новый корпус больницы №33. В больнице Святителя Луки готовят 165 инфекционных коек.
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Также зарезервирована 1 тысяча инфекционных коек в седьмом павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", где в пик эпидемии был развернут временный госпиталь для пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции. "Подготовлены и другие павильоны. К осени общее количество инфекционных коек в павильонах Ленэкспо для больных COVID-19 составит 2449", - отмечают городские власти.
В период активной фазы распространения коронавируса для больных с COVID-19 и пневмониями в Петербурге было развернуто около 12 тысяч коек. Сейчас их 9721, при этом 68% свободны.
Власти отмечают, что в Петербурге постепенно снижается число заболевших коронавирусной инфекцией. По данным на среду, за сутки этот диагноз установлен у 165 человек, выздоровел 81 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,78 при нормативе не более 1. С 1 марта на COVID-19 обследовано более 1,7 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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