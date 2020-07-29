https://ria.ru/20200729/1575127090.html
Минпросвещения выступило против обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Минпросвещения признало нецелесообразность введения обязательного экзамена по иностранным языкам для школьников, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:19
2020-07-29T20:13
социальный навигатор
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/137975/61/1379756116_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_2ac238116e57df8f880bda78717bf5d7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минпросвещения
признало нецелесообразность введения обязательного экзамена по иностранным языкам для школьников, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Министерство опубликовало проект приказа, согласно которому обязательную государственную итоговую аттестацию по иностранному языку могут исключить из федерального государственного образовательного стандарта среднего образования.
В ведомстве отмечают, что иностранные языки – важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет непрерывно развиваться.
"При этом по итогам широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом... Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. Позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что иностранный язык по-прежнему останется в числе предметов, которые обучающиеся сдают по собственному выбору.
По данным ведомства, подготовленный проект пройдет все необходимые стадии согласования, включая общественное обсуждение, и итоговое решение будет принято только после прохождения всех процедур согласования.