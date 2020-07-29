Минпросвещения выступило против обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Бланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минпросвещения признало нецелесообразность введения обязательного экзамена по иностранным языкам для школьников, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Министерство опубликовало проект приказа, согласно которому обязательную государственную итоговую аттестацию по иностранному языку могут исключить из федерального государственного образовательного стандарта среднего образования.

В ведомстве отмечают, что иностранные языки – важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет непрерывно развиваться.

"При этом по итогам широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом... Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. Позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что иностранный язык по-прежнему останется в числе предметов, которые обучающиеся сдают по собственному выбору.