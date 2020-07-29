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Минпросвещения выступило против обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Минпросвещения признало нецелесообразность введения обязательного экзамена по иностранным языкам для школьников, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:13
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353
60
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, общество

Минпросвещения выступило против обязательного ЕГЭ по иностранному языку

18:19 29.07.2020 (обновлено: 20:13 29.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
Бланки ответов на пробном ЕГЭ по математике в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1284
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минпросвещения признало нецелесообразность введения обязательного экзамена по иностранным языкам для школьников, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Министерство опубликовало проект приказа, согласно которому обязательную государственную итоговую аттестацию по иностранному языку могут исключить из федерального государственного образовательного стандарта среднего образования.
Вход в здание министерства образования и науки РФ
28 июля, 17:08
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В ведомстве отмечают, что иностранные языки – важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет непрерывно развиваться.
"При этом по итогам широких обсуждений с общественниками и экспертным сообществом... Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. Позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что иностранный язык по-прежнему останется в числе предметов, которые обучающиеся сдают по собственному выбору.
По данным ведомства, подготовленный проект пройдет все необходимые стадии согласования, включая общественное обсуждение, и итоговое решение будет принято только после прохождения всех процедур согласования.
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