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Муфтий призвал верующих Петербурга оставаться дома в Курбан-байрам
Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга, муфтий Равиль Панчеев призвал верующих оставаться дома в праздник Курбан-байрам, который... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:10
2020-07-29T18:10
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга, муфтий Равиль Панчеев призвал верующих оставаться дома в праздник Курбан-байрам, который приходится на пятницу, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"Обычно мы проводили праздничные встречи в этот день, но из-за коронавируса сейчас лучше не подвергать себя опасности, остаться дома и отметить праздник в кругу своих родных", - сказал Панчеев, слова которого приводятся в сообщении.
При этом чтения священного Корана, а также праздничные проповеди можно будет увидеть на сайте Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона и в социальных сетях, уточнил он.
По словам муфтия, на территорию мечети не будут допускать людей с возможными симптомами инфекционных заболеваний. Внутри мечети верующие должны держаться друг от друга как минимум на расстоянии вытянутой руки. Кроме использования масок и перчаток, обязательно иметь личный молитвенный коврик.
Как отмечается, мусульманский праздник Курбан-Байрам включает в себя традицию жертвоприношения, однако забой жертвенных животных в городской черте категорически запрещен.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Традиционно во время месяца зуль-хиджа, который в 2020 году начался 21 июля, у мусульман принято совершать хадж – большое паломничество к святыням ислама.