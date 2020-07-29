Муфтий призвал верующих Петербурга оставаться дома в Курбан-байрам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга, муфтий Равиль Панчеев призвал верующих оставаться дома в праздник Курбан-байрам, который приходится на пятницу, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"Обычно мы проводили праздничные встречи в этот день, но из-за коронавируса сейчас лучше не подвергать себя опасности, остаться дома и отметить праздник в кругу своих родных", - сказал Панчеев, слова которого приводятся в сообщении.

При этом чтения священного Корана, а также праздничные проповеди можно будет увидеть на сайте Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона и в социальных сетях, уточнил он.

По словам муфтия, на территорию мечети не будут допускать людей с возможными симптомами инфекционных заболеваний. Внутри мечети верующие должны держаться друг от друга как минимум на расстоянии вытянутой руки. Кроме использования масок и перчаток, обязательно иметь личный молитвенный коврик.

Как отмечается, мусульманский праздник Курбан-Байрам включает в себя традицию жертвоприношения, однако забой жертвенных животных в городской черте категорически запрещен.