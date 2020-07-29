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Игоря Крутого поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Сегодня у Игоря Крутого день рождения, композитору и пианисту исполнилось 66 лет. С самого утра он получает в Сети поздравления от друзей и коллег. Кто и что... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T20:21
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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новости культуры, шоу-бизнес, ани лорак, игорь крутой, сергей лазарев, александр буйнов, филипп киркоров, николай басков, алла пугачева, алсу (алсу абрамова)

Игоря Крутого поздравили с днем рождения друзья и коллеги

20:21 29.07.2020
783
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре "Ленком"
Композитор Игорь Крутой на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Сегодня у Игоря Крутого день рождения, композитору и пианисту исполнилось 66 лет. С самого утра он получает в Сети поздравления от друзей и коллег. Кто и что пожелал автору хитов "Любовь, похожая на сон", "Акапулько", "Столик на двоих" и многих других — в подборке РИА Новости.

Алла Пугачева

"Вот и стали мы на год взрослей и пора настает. Живи и радуйся. С днем рождения!" - написала певица.

Филипп Киркоров

"Друг мой, Игорь, тысячу лет тебе желаю радовать нас своим творчеством. Пусть у тебя всегда будет густая борода для самых смелых желаний и ярких проектов. Ты самый Крутой. С днем рождения", – поздравил Крутого Киркоров.

Николай Басков

"Дорогой Игорь, с днем рождения! Спасибо за дружбу, за поддержку, за то, что ты всегда рядом. Спасибо за фантастически красивую музыку, за гениальные песни, без которых мой творческий путь не был бы таким, какой он есть. Счастья безмерного и крепкого здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Неиссякаемого вдохновения и удачи во всех начинаниях", – написал Басков.

Алсу

"Дорогой Игорь Яковлевич, с днем рождения. Спасибо вашим родителям, за то, что вы у нас есть. Дай Бог здоровья и долгих лет жизни Светлане Семеновне. Спасибо за прекрасную музыку и возможность ее петь, спасибо за ваши человеческие качества. Крепкого здоровья и большого счастья вам и вашим родным и близким", – поздравила Крутого Алсу.

Ани Лорак

"С днем рождения, дорогой маэстро! Здоровья и бесконечного творческого полета", – пожелала Лорак.

Сергей Лазарев

"С днем рождения, маэстро. Уважаю, обожаю, ценю и восхищаюсь. Спасибо за дружбу и многолетнюю поддержку. Будьте здоровы и счастливы, Игорь Яковлевич", – написал Сергей Лазарев.

Александр Буйнов

"Мой друг, мой настоящий друг, мы с тобой прошли через такой огонь, переплыли такую воду, нам играли такие медные трубы, что ничего в этой жизни уже не страшно. Будь здоров, неисправимый оптимист, радуй нас прекрасной музыкой", – вспомнил Буйнов.

Игорь Николаев

"Дорогой мой друг, Игорь. Благодарю за огромное количество разнообразных и незабываемых мгновений жизни, без которых нет самой жизни. Столько смешного и грустного. А главное, столько творчества, столько песен.И каких песен! Береги себя, свое здоровье, своих близких и родных людей. Пусть будет еще много-много счастливых мгновений в твоей жизни", – пожелал Николаев.

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КультураНовости культурыШоу-бизнесАни ЛоракИгорь КрутойСергей ЛазаревАлександр БуйновФилипп КиркоровНиколай БасковАлла ПугачеваАлсу (Алсу Абрамова)
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