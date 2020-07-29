Игоря Крутого поздравили с днем рождения друзья и коллеги

"Дорогой Игорь, с днем рождения! Спасибо за дружбу, за поддержку, за то, что ты всегда рядом. Спасибо за фантастически красивую музыку, за гениальные песни, без которых мой творческий путь не был бы таким, какой он есть. Счастья безмерного и крепкого здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Неиссякаемого вдохновения и удачи во всех начинаниях", – написал Басков.