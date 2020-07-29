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Религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл призвал духовенство "быть рядом" с интеллигенцией
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви больше работать с людьми, в частности с интеллигенцией, которая нередко... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T18:55
религия
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
общество
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество

Патриарх Кирилл призвал духовенство "быть рядом" с интеллигенцией

18:20 29.07.2020 (обновлено: 18:55 29.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви больше работать с людьми, в частности с интеллигенцией, которая нередко "склонна к разрушению", а также "расширять круг влияния", следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ в среду.
"Если чего и не хватает в нашей пастырской работе, так это взаимоотношений с нашей современной интеллигенцией, которая в силу неких критических установок, свойственных интеллигенции, нередко впадает в крайности и плодом деятельности которой часто бывает не созидание, а разрушение", - сказал патриарх Кирилл во время праздничной трапезы после богослужения по случаю Дня крещения Руси 28 июля.
В то же время он предостерег священнослужителей от "менторства" и надменности. "Дело не в том, чтобы мы давали менторские советы, глядя сверху вниз, а в том, чтобы мы были рядом с такими людьми. Поверьте, очень многие в этом нуждаются", - подчеркнул патриарх Кирилл.
"Для Церкви очень важно, что собой представляет наш народ и каким он должен быть. И поэтому не только проповедь в храме, но и личная работа с людьми, расширение круга влияния, работа с теми, кто готов нас поддержать, - вот что мы с вами должны совершать, сопровождая горячей молитвой, крепкой верой и, конечно, служением Божественной литургии, в которой всё и обретает единственно верный и вечный смысл", - подытожил патриарх Кирилл.
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Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.
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