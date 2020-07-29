Госдеп учредил пост координатора по Арктическому региону

Другого такого в мире нет. Путь к Арктике снова проложит "Россия" Россия строит под Владивостоком самый мощный в мире ледокол. С его выходом в Северный Ледовитый океан Севморпуть будет открыт в течение всего года. Уникальным судном уже вовсю интересуются западные СМИ. И неспроста.