Госдеп учредил пост координатора по Арктическому региону

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Госдепартамент США учредил пост координатора по Арктическому региону, им стал старший советник госсекретаря Джим Де Харт, говорится в заявлении госдепа.
"Госдепартамент назначил Джима Де Харта координатором США по Арктическому региону", - говорится в сообщении.
Отмечается, что старший советник госсекретаря будет возглавлять и координировать политику департамента по связанным с Арктическим регионом вопросам для продвижения интересов США в регионе, касающихся безопасности, устойчивого экономического развития и сотрудничества со странами региона для поддержания и укрепления там порядка.
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