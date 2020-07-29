Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575123406.html
Госдеп учредил пост координатора по Арктическому региону
Госдепартамент США учредил пост координатора по Арктическому региону, им стал старший советник госсекретаря Джим Де Харт, говорится в заявлении госдепа. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:31
арктика
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1400x0_80_0_0_c1079c58d7fd2bb9c493026555aaa5fc.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575048205.html
арктика
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1400x0_80_0_0_c1079c58d7fd2bb9c493026555aaa5fc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1400x0_80_0_0_38c2193be170d308dbb414e002c62826.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:1600:1600_1400x0_80_0_0_470c74589eb7f6f62c529cad9d897d3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арктика, сша, в мире

Госдеп учредил пост координатора по Арктическому региону

17:31 29.07.2020
219
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Госдепартамент США учредил пост координатора по Арктическому региону, им стал старший советник госсекретаря Джим Де Харт, говорится в заявлении госдепа.
"Госдепартамент назначил Джима Де Харта координатором США по Арктическому региону", - говорится в сообщении.
Отмечается, что старший советник госсекретаря будет возглавлять и координировать политику департамента по связанным с Арктическим регионом вопросам для продвижения интересов США в регионе, касающихся безопасности, устойчивого экономического развития и сотрудничества со странами региона для поддержания и укрепления там порядка.
Церемония спуска на воду головного атомного ледокола проекта Арктика на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
28 июля, 16:01Акценты
Другого такого в мире нет. Путь к Арктике снова проложит "Россия"Россия строит под Владивостоком самый мощный в мире ледокол. С его выходом в Северный Ледовитый океан Севморпуть будет открыт в течение всего года. Уникальным судном уже вовсю интересуются западные СМИ. И неспроста.
160027
Обсудить 0
АрктикаСШАВ мире
Рекомендуем
Американские солдаты на территории военной базы в Кайзерслаутерне, Германия
Депутат прокомментировал переброс американских военных к границам России
Президент США Дональд Трамп
В США изучают возможные меры против TikTok
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп рассказал, как отреагировал бы на сговор России с талибами
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
Граждане Израиля получат выплаты на фоне пандемии
Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг на форуме Армия
Представители Бразилии приедут на форум "Армия-2020"
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Эксперты ООН включили онлайн-встречи в понятие "мирные собрания"
Форум Армия
На форуме "Армия-2020" покажут противодействие беспилотникам
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Международная космическая станция
Высоту орбиты МКС увеличили более чем на километр
Пассажиры на открывшейся станции московского метрополитена Котельники
В Москве на фиолетовой ветке метро приостановили движение поездов
Закрытые двери консульства Китая в Хьюстоне
США потребуют сократить число китайских дипломатов в стране, сообщили СМИ
Сотрудники Росгвардии во время патрулирования на катере в акватории Москвы-реки с целью профилактики нарушений гражданами режима самоизоляции
В Крыму росгвардейцы спасли семейную пару, унесенную в открытое море
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В Алтайской крае умерли семь пациентов с коронавирусом
09:04СМИ: портовые проекты-нарушители могут исключить из магистрального плана
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
Лента новостейМолния