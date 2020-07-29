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В Крыму росгвардейцы спасли семейную пару, унесенную в открытое море
Экипаж патрульного катера Росгвардии в Крыму спас семейную пару на каяке, которую течение и ветер уносили в открытое море, заявили в среду в ведомстве. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:18
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
артек
республика крым
происшествия
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), артек, республика крым, происшествия

В Крыму росгвардейцы спасли семейную пару, унесенную в открытое море

17:18 29.07.2020
1267
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии во время патрулирования на катере в акватории Москвы-реки с целью профилактики нарушений гражданами режима самоизоляции
Сотрудники Росгвардии во время патрулирования на катере в акватории Москвы-реки с целью профилактики нарушений гражданами режима самоизоляции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Экипаж патрульного катера Росгвардии в Крыму спас семейную пару на каяке, которую течение и ветер уносили в открытое море, заявили в среду в ведомстве.
"Экипаж патрульного катера "БЛ-820" в ходе патрулирования водной акватории международного детского центра "Артек" спас туристов, которых во время прогулки на каяке вынесло в открытое море. Росгвардейцы заметили в 1,2 мили от берега лодку, пассажиры которого подавали сигналы с просьбой о помощи. Приблизившись, выяснили, что семейная пара вышла на морскую прогулку вдоль побережья на каяке, однако сильный ветер и течение унесли их в открытое море", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Росгвардейцы приняли туристов на борт катера Росгвардии, а каяк отбуксирован к берегу, медицинская помощь спасенным мужчине и женщине не потребовалась.
Сотрудники Росгвардии
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)АртекРеспублика КрымПроисшествия
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