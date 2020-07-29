https://ria.ru/20200729/1575122628.html
В Крыму росгвардейцы спасли семейную пару, унесенную в открытое море
Экипаж патрульного катера Росгвардии в Крыму спас семейную пару на каяке, которую течение и ветер уносили в открытое море, заявили в среду в ведомстве. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:18
2020-07-29T17:18
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
артек
республика крым
происшествия
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https://ria.ru/20200715/1574381308.html
2
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571271106_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7aa29d1d3839a6f5867f104d4a24ec3a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), артек, республика крым, происшествия