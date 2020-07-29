В районе бывшего концлагеря "Моглино" нашли останки 45 красноармейцев

"В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа продолжают проведение работ на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря "Моглино". В настоящее время всего обнаружены останки 45 красноармейцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные с середины июня ведут поиск погибших в концлагере. Поисковикам предстоит определить границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и, по возможности, провести опознание. Помимо этого, во время поисковых работ были обнаружены предметы быта и элементы военной формы. Останки захоронят на мемориальном кладбище.