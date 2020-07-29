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В районе бывшего концлагеря "Моглино" нашли останки 45 красноармейцев
Военные поисковики обнаружили останки 45 красноармейцев в Псковской области на территории бывшего концлагеря "Моглино", сообщает пресс-служба Западного военного РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:16
следственный комитет россии (ск рф)
эстония
псковская область
общество
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РИА Новости
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353
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следственный комитет россии (ск рф), эстония, псковская область, общество

В районе бывшего концлагеря "Моглино" нашли останки 45 красноармейцев

17:16 29.07.2020
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© Фото : пресс-служба администрации Псковской областиМесто захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
© Фото : пресс-служба администрации Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Военные поисковики обнаружили останки 45 красноармейцев в Псковской области на территории бывшего концлагеря "Моглино", сообщает пресс-служба Западного военного округа.
"В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа продолжают проведение работ на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря "Моглино". В настоящее время всего обнаружены останки 45 красноармейцев", - говорится в сообщении.
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
25 июня, 11:35
СК ищет семью красноармейца, чей медальон нашли в концлагере Моглино
Отмечается, что военные с середины июня ведут поиск погибших в концлагере. Поисковикам предстоит определить границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и, по возможности, провести опознание. Помимо этого, во время поисковых работ были обнаружены предметы быта и элементы военной формы. Останки захоронят на мемориальном кладбище.
"Ранее благодаря наличию персонального медальона удалось опознать уроженца Ульяновска красноармейца Храмова Виктора Ивановича, 1919 года рождения", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что СК РФ начал доследственную проверку после обнаружения в Моглино захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы войны.
Концлагерь Моглино был организован гитлеровцами вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально в моглинской "фабрике смерти" содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу "Рига-Псков". По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года в лагерь стали свозить еще и мирное население, в том числе детей. Место стало называться пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц и находилось в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД. По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, и поэтому эстонские каратели активно задействовались на оккупированной Псковщине. Историки считают что в этом лагере с 1941 по 1944 год могли погибнуть порядка 3 тысяч человек.
Кадры раскопок массового захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
18 июня, 12:19
В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино
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Следственный комитет России (СК РФ)ЭстонияПсковская областьОбщество
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