США потребуют сократить число китайских дипломатов в стране, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Администрация США готовится потребовать значительного сокращения числа китайских дипломатов в стране – до уровня американского дипломатического представительства в Китае, сообщает газета Администрация США готовится потребовать значительного сокращения числа китайских дипломатов в стране – до уровня американского дипломатического представительства в Китае, сообщает газета Washington Times со ссылкой на высокопоставленные источники в госдепартаменте.

"К 1 августа мы хотим установить взаимно соответствующие уровни (числа дипломатов) и въезда", - заявил источник, анонсируя решения, которое, как ожидается, будет официально объявлено на этой неделе.

По словам собеседников издания, сокращение числа дипломатов КНР, в частности, призвано снизить нагрузку на ФБР, почти две тысячи сотрудников которого в последние месяцы заняты расследованием деятельности китайских шпионов и их агентов.

Точное число китайских дипломатов в США неизвестно, отмечает газета. По данным госдепа, в китайском посольстве в Вашингтоне аккредитованы 245 сотрудников, также дипломаты из Китая работают в консульствах в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Чикаго. Недавнее закрытие консульства в Хьюстоне стало причиной дипломатической ссоры между Вашингтоном и Пекином.

США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.