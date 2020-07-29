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США потребуют сократить число китайских дипломатов в стране, сообщили СМИ
Администрация США готовится потребовать значительного сокращения числа китайских дипломатов в стране – до уровня американского дипломатического... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574879536_0:139:3072:1867_1400x0_80_0_0_1b38ee4f924e6c9d926a0b390e08099e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морган ортагус, мид кнр, сша, в мире

США потребуют сократить число китайских дипломатов в стране, сообщили СМИ

17:12 29.07.2020
1388
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗакрытые двери консульства Китая в Хьюстоне
Закрытые двери консульства Китая в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Администрация США готовится потребовать значительного сокращения числа китайских дипломатов в стране – до уровня американского дипломатического представительства в Китае, сообщает газета Washington Times со ссылкой на высокопоставленные источники в госдепартаменте.
"К 1 августа мы хотим установить взаимно соответствующие уровни (числа дипломатов) и въезда", - заявил источник, анонсируя решения, которое, как ожидается, будет официально объявлено на этой неделе.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
27 июля, 12:26
Пекин назвал обстановку в отношениях с Вашингтоном нежелательной
По словам собеседников издания, сокращение числа дипломатов КНР, в частности, призвано снизить нагрузку на ФБР, почти две тысячи сотрудников которого в последние месяцы заняты расследованием деятельности китайских шпионов и их агентов.
Точное число китайских дипломатов в США неизвестно, отмечает газета. По данным госдепа, в китайском посольстве в Вашингтоне аккредитованы 245 сотрудников, также дипломаты из Китая работают в консульствах в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Чикаго. Недавнее закрытие консульства в Хьюстоне стало причиной дипломатической ссоры между Вашингтоном и Пекином.
США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
МИД КНР 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию Пекин полностью возложил на Вашингтон.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
27 июля, 12:10
МИД Китая объяснил, почему чиновники вошли в генконсульство США в Чэнду
9372202
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Морган ОртагусМИД КНРСШАВ мире
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