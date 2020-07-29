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В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 870 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 870 тысяч, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алжир (республика), юар, египет, в мире

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 870 тысяч

17:05 29.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 870 тысяч, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В общей сложности в Африке заразились коронавирусом 873 378 человек, скончались 18 487 пациентов с COVID-19. Выздоровели свыше 520 тысяч человек.
Наибольшее число случаев инфицирования выявлено в ЮАР (459 761), Египте (92 947), Нигерии (41 804). Больше всего летальных исходов зафиксировано в ЮАР (7257), Египте (4691) и Алжире (1174).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)ЮАРЕгипетВ мире
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