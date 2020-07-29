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Миронов счел сомнительной идею внедрения алкозамков для автомобилей
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает сомнительным предложение ввести алкозамки для автомобилей в России: по его мнению, лучше эффективно... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T17:02
россия
авто
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, авто, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Миронов счел сомнительной идею внедрения алкозамков для автомобилей

17:02 29.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает сомнительным предложение ввести алкозамки для автомобилей в России: по его мнению, лучше эффективно использовать имеющиеся средства для борьбы с пьянством на дорогах.
Минпромторг РФ до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков - приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - и проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать алкозамки в машины, написала в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в министерстве.
Алкозамок
Вчера, 12:39Акценты
Выпьешь – не поедешь. Россиян посадят под алкозамокВ РФ планируют оснастить автомобили алкозамками. Перед запуском при выявлении алкоголя они будут блокировать зажигание. Эксперты опасаются, что данные устройства могут оказаться неточными и реагировать на омыватель или даже парфюм.
Лидер СР, которого цитирует его пресс-служба, считает, что большинство водителей - нормальные люди, которые не собираются пьяными садиться за руль, а после таких апгрейдов "самое скромное авто будет стоить как автомобиль премиум-класса".
"Почему они (водители) должны платить за это чудо техники? А если гаджет отреагирует на квас, кефир, санитайзер, салфетки для стекол, лекарства? Вдруг ему что-то не понравится, и он накажет невиновного. Разумеется, нас будут заверять, что алкозамок не обмануть, но гладко бывает только на бумаге. Что касается безответственных любителей показаться под хмельком, то у нас наверняка найдутся "кулибины", которые придумают "антизамок", и потом придется придумывать санкции за их использование. Давайте лучше не начинать эту сомнительную эпопею, а эффективно использовать имеющиеся средства для борьбы с пьянством на дорогах", - добавил политик.
Алкозамок
Вчера, 14:15Сказано в эфире
А Ефремова бы остановило? В "Синих ведерках" оценили идею об "алкозамках"В России планируется создать концепцию массовой установки на автомобили "алкозамков", сообщили СМИ. Своими сомнениями по поводу эффективности этой меры поделилась с радио Sputnik координатор общества автомобилистов "Синие ведерки" Юлия Каблинова.
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РоссияАвтоСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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