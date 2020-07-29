Миронов счел сомнительной идею внедрения алкозамков для автомобилей

Выпьешь – не поедешь. Россиян посадят под алкозамок В РФ планируют оснастить автомобили алкозамками. Перед запуском при выявлении алкоголя они будут блокировать зажигание. Эксперты опасаются, что данные устройства могут оказаться неточными и реагировать на омыватель или даже парфюм.

"Почему они (водители) должны платить за это чудо техники? А если гаджет отреагирует на квас, кефир, санитайзер, салфетки для стекол, лекарства? Вдруг ему что-то не понравится, и он накажет невиновного. Разумеется, нас будут заверять, что алкозамок не обмануть, но гладко бывает только на бумаге. Что касается безответственных любителей показаться под хмельком, то у нас наверняка найдутся "кулибины", которые придумают "антизамок", и потом придется придумывать санкции за их использование. Давайте лучше не начинать эту сомнительную эпопею, а эффективно использовать имеющиеся средства для борьбы с пьянством на дорогах", - добавил политик.