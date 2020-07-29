Врио архангельского губернатора подал документы для участия в выборах

"Хочу подчеркнуть: выборы у нас пройдут чисто и честно. Сейчас в сети и прессе начались различные спекуляции на тему регистрации или не регистрации тех или иных кандидатов. Так вот, лично я считаю, что чем больше достойных людей будет зарегистрировано, тем лучше. Конкуренция — это хорошо! Но все кандидаты обязаны соблюдать требования закона", - написал Цыбульский.