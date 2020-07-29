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Врио архангельского губернатора подал документы для участия в выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не планирует вести активную избирательную кампанию на... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:54
александр цыбульский
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александр цыбульский, ирина чиркова, игорь орлов, лдпр, яблоко, справедливая россия, архангельская область, политика

Врио архангельского губернатора подал документы для участия в выборах

16:54 29.07.2020
507
© Фото : Антон ТайбарейАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский
© Фото : Антон Тайбарей
Александр Цыбульский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не планирует вести активную избирательную кампанию на выборах главы региона.
"Подал документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Архангельской области. Сообщаю, что активной избирательной кампании вести не планирую, считаю, что оценку моей работы должны дать сами жители региона в середине сентября. А своей приоритетной задачей в этот период вижу обеспечение условий проведения свободного и безопасного голосования", - сообщил Цыбульский в своем Telegram-канале.
Избирательный участок
10 июня, 13:46
Назначена дата выборов губернатора Архангельской области
Ранее он подал в избирательную комиссию все документы для регистрации кандидатом в губернаторы от "Единой России". Кроме Цыбульского, на должность губернатора региона претендуют Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости, Юрий Шевелев от партии "Добрых дел" и Олег Мандрыкин от партии "Яблоко".
"Хочу подчеркнуть: выборы у нас пройдут чисто и честно. Сейчас в сети и прессе начались различные спекуляции на тему регистрации или не регистрации тех или иных кандидатов. Так вот, лично я считаю, что чем больше достойных людей будет зарегистрировано, тем лучше. Конкуренция — это хорошо! Но все кандидаты обязаны соблюдать требования закона", - написал Цыбульский.
Исполняющим обязанности главы региона он был назначен 2 апреля после отставки Игоря Орлова.
Выборы губернатора Архангельской области пройдут в единый день голосования - 13 сентября 2020 года.
Александр Цыбульский
13 июня, 15:52
ЕР выдвинула Цыбульского кандидатом на выборы в Архангельской области
020006
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Александр ЦыбульскийИрина ЧирковаИгорь ОрловЛДПРЯблокоСправедливая РоссияАрхангельская областьПолитика
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