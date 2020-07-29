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ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге
ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Санкт-Петербурге пятерых сторонников запрещенной в России террористической группировки... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:20
средняя азия
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
безопасность
происшествия
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средняя азия
санкт-петербург
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ в Петербурге
Спецоперация против сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), планировавших убийства силовиков, прошла в Санкт-Петербурге
2020-07-29T16:20
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средняя азия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, безопасность, происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Петербурге

16:20 29.07.2020
3482
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. ФСБ России обнародовала кадры оперативной видеосъемки задержания в Санкт-Петербурге пятерых сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ), планировавших убийства силовиков.
Ранее ФСБ сообщила, что в Петербурге задержаны выходцы из Средней Азии - сторонники ИГ*, планировавшие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Отмечалось, что они также собирали деньги на нужды террористов и могут быть причастны к вербовке адептов.
На видео показано, как одного из исламистов задержали на улице - это сделали двое оперативников, шедших ему навстречу под видом обычных прохожих. Еще четверых взяли в помещении.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Сотрудник ФСБ
22 июля, 16:00
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96300010
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Средняя АзияИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкт-ПетербургБезопасностьПроисшествия
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