В ЛНР заявили, что восстановили подорванный в 2018 году диверсантами мост

ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики восстановили Штеровский автомобильный мост, который был подорван диверсантами в 2018 году, сообщил в среду глава ЛНР Леонид Пасечник.
В ночь на 21 мая 2018 года произошел подрыв подконтрольного ЛНР Штеровского автомобильного моста на трассе М-21 Красный Луч - Луганск. В МГБ ЛНР обвинили в подрыве украинских диверсантов. В результате разрушения автомобильного моста произошло ДТП с автомобилем, пострадали три человека.
"Сегодня с 17.00 (совпадает с мск) будет открыто движение по Штеровскому путепроводу. Благодарен минтрансу ЛНР и рабочим, заново отстроившим важный для республики объект инфраструктуры. Украинские террористы подорвали прежний путепровод, мы же сделали его шире и увеличили грузоподъемность", - написал Пасечник в Twitter.
Глава ЛНР совместно с министром инфраструктуры и транспорта республики Александром Басовым проинспектировал готовность путепровода к открытию. Пасечник лично поблагодарил рабочих, участвовавших в восстановлении моста. По данным минтранса ЛНР, мост стал на два метра шире, а также почти в два раза была увеличена его грузоподъемность.