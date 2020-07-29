В ЛНР заявили, что восстановили подорванный в 2018 году диверсантами мост

"Сегодня с 17.00 (совпадает с мск) будет открыто движение по Штеровскому путепроводу. Благодарен минтрансу ЛНР и рабочим, заново отстроившим важный для республики объект инфраструктуры. Украинские террористы подорвали прежний путепровод, мы же сделали его шире и увеличили грузоподъемность", - написал Пасечник в Twitter.

Глава ЛНР совместно с министром инфраструктуры и транспорта республики Александром Басовым проинспектировал готовность путепровода к открытию. Пасечник лично поблагодарил рабочих, участвовавших в восстановлении моста. По данным минтранса ЛНР, мост стал на два метра шире, а также почти в два раза была увеличена его грузоподъемность.