Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575117075.html
В ЛНР заявили, что восстановили подорванный в 2018 году диверсантами мост
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики восстановили Штеровский автомобильный мост, который был подорван диверсантами в 2018 году, сообщил в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:07
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
луганская народная республика
луганск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153259/91/1532599197_0:0:2814:1583_1400x0_80_0_0_65875812dd3c6465d3ed5b8af78cdffc.jpg
https://ria.ru/20200729/1575110936.html
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153259/91/1532599197_0:0:2814:1583_1400x0_80_0_0_65875812dd3c6465d3ed5b8af78cdffc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153259/91/1532599197_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e1e86e50030a652a1a537e966a2de47a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153259/91/1532599197_315:0:2363:2048_1400x0_80_0_0_2f36ca3591da7bedf1b678d3cb2e7e3b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, луганск, в мире

В ЛНР заявили, что восстановили подорванный в 2018 году диверсантами мост

16:07 29.07.2020
1308
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики восстановили Штеровский автомобильный мост, который был подорван диверсантами в 2018 году, сообщил в среду глава ЛНР Леонид Пасечник.
В ночь на 21 мая 2018 года произошел подрыв подконтрольного ЛНР Штеровского автомобильного моста на трассе М-21 Красный Луч - Луганск. В МГБ ЛНР обвинили в подрыве украинских диверсантов. В результате разрушения автомобильного моста произошло ДТП с автомобилем, пострадали три человека.
"Сегодня с 17.00 (совпадает с мск) будет открыто движение по Штеровскому путепроводу. Благодарен минтрансу ЛНР и рабочим, заново отстроившим важный для республики объект инфраструктуры. Украинские террористы подорвали прежний путепровод, мы же сделали его шире и увеличили грузоподъемность", - написал Пасечник в Twitter.
Глава ЛНР совместно с министром инфраструктуры и транспорта республики Александром Басовым проинспектировал готовность путепровода к открытию. Пасечник лично поблагодарил рабочих, участвовавших в восстановлении моста. По данным минтранса ЛНР, мост стал на два метра шире, а также почти в два раза была увеличена его грузоподъемность.
Украинские военнослужащие
Вчера, 15:01
В ЛНР надеются, что Киев "найдет в себе силы" соблюдать перемирие
500000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Леонид Данилович Кучма
Названа причина ухода Кучмы из контактной группы по Донбассу
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР обвинили Киев в минировании сельхозугодий у линии соприкосновения
Украинский военный
ДНР обвинила украинских силовиков в нарушении перемирия
Боец спецподразделения в Багдаде
Иракские силовики задержали семью террористов, проникших из Сирии
Японские пожарные
Число пострадавших при взрыве в префектуре Фукусима выросло до 17
Сотрудники ОМОН Белоруссии в Минске
В России прокомментировали задержание "боевиков ЧВК" в Белоруссии
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
В Донбассе за сутки зафиксировали 111 нарушений режима тишины
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Жительница ЛНР подорвалась на взрывном устройстве
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили о "повышенной активности" украинских диверсантов в Донбассе
Здание Международного комитета Красного Креста в Женеве
Красный Крест направил в Донбасс пять автомобилей с гуманитарной помощью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев
Дегтярев рассказал о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Коробки с телефонами iPhone
СМИ: в Аризоне начали расследование из-за замедления работы старых iPhone
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
США намерены соблюдать торговое соглашение с КНР, несмотря на разногласия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Российская колонна c гуманитарной помощью прибыла в Донецк
08:57На Украине число заразившихся коронавирусом достигло 68 794
08:54В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Лента новостейМолния