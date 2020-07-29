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В Петербурге провели спецоперацию против сторонников ИГ*
Спецоперация против сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), планировавших убийства силовиков, прошла в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T16:20
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
безопасность
происшествия
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60
Кадры спецоперации ФСБ против сторонников ИГ в Петербурге
Спецоперация против сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), планировавших убийства силовиков, прошла в Санкт-Петербурге
2020-07-29T15:47
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исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, безопасность, происшествия

В Петербурге провели спецоперацию против сторонников ИГ*

15:47 29.07.2020 (обновлено: 16:20 29.07.2020)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спецоперация против сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), планировавших убийства силовиков, прошла в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны выходцы из Средней Азии - сторонники ИГ*, планировавшие убийства силовиков. Отмечалось, что они также собирали деньги на нужды террористов и могут быть причастны к вербовке адептов.
"В городе Санкт-Петербурге пресечена деятельность причастных к финансированию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство"* участников террористической ячейки из числа выходцев одной из среднеазиатских республик, которые также проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав террористических структур", - говорится в релизе.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкт-ПетербургБезопасностьПроисшествия
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