Власти Бельгии рассказали, как остановить новую вспышку COVID-19

Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

© AP Photo / Francisco Seco Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Строгое ограничение социальных контактов поможет остановить новую вспышку Строгое ограничение социальных контактов поможет остановить новую вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 в Бельгии , заявила в среду официальный федеральный представитель антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом Федерик Жакоб.

"Ограничение количества контактов - самая эффективная мера для снижения темпов распространения вируса. Именно такие контакты сыграли важную роль в росте заболеваемости в последние недели. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность", - сказала Жакоб на пресс-конференции в Брюсселе

В понедельник по итогам заседания Совета нацбезопасности власти Бельгии призвали сограждан ограничить контакты на фоне роста случаев COVID-19. Согласно новым правилам, которые вступают в силу в среду, круг общения семьи, проживающей под одной крышей, снижается с 15 до пяти человек. Ограничения не касаются детей младше 12 лет.

Как пояснила Жакоб, ограничение круга общения будет действовать как минимум в течение месяца. "Это должны быть одни и те же люди в течение месяца. Просим вас проявить ответственность и ограничить ваши контакты. Чем меньше у нас будет контактов, тем быстрее кривая пойдет вниз, и мы сможем выбраться из этой сложной ситуации", - сказала бельгийский представитель.

Жакоб добавила, что общение вне указанного круга должно происходить при соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности.

По ее данным, только в минувшую пятницу в Бельгии было выявлено 497 новых случаев COVID-19, в среднем за период с 19 по 25 июля этот показатель составил 328. "Показатель госпитализации составлял 23 человека в сутки, это почти в два раза больше, чем за предыдущий период", - отметила Жакоб.

По ее словам, 232 пациента с диагнозом COVID-19 находятся в больницах, 49 из них остаются в отделениях интенсивной терапии. В среднем два человека в сутки умирают с диагнозом COVID-19.

По данным института здравоохранения страны Sciensano, число зараженных коронавирусом в Бельгии с середины марта составило 66 662, скончались 9833 человека.

Помимо ограничения социальных контактов, бельгийские власти в понедельник установили новые правила посещения магазинов. В частности, посещать магазин можно по одному, либо в сопровождении ребенка, проживающего со взрослым под одной крышей, либо человека с ограниченными возможностями. Бельгийским компаниям вновь настоятельно рекомендовали вернуться к дистанционной работе. Также ограничено число участников массовых мероприятий в помещении до 100 человек, на открытом воздухе - до 200. Ношение масок во многих общественных местах стало обязательным, во всех остальных случаях – крайне рекомендованным.

Как сообщила министр здравоохранения Мэгги де Блок, вторая волна эпидемии, в самом начале которой сейчас находится Бельгия, может стать серьезнее первой.