Дегтярев впервые принял участие в совещании Путина в новой должности

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в совещании президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России и о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, список участников совещания опубликован на сайте Кремля.
На совещании с докладами выступили вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, столичный градоначальник Сергей Собянин.
В мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции, участвовала большая часть губернаторского корпуса и полпреды президента в федеральных округах. Среди участников совещания был и Дегтярев.
Дегтярев был назначен Путиным на должность врио губернатора Хабаровского края 20 июля.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.