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В Пермском крае проверят видео, где девушка накрылась венком с монумента
Полиция проводит проверку после появления в соцсети видео, на котором девушка-подросток в Пермском крае накрылась венком с памятника воинам Великой... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:11
великая отечественная война (1941-1945)
пермский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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великая отечественная война (1941-1945), пермский край, общество

В Пермском крае проверят видео, где девушка накрылась венком с монумента

15:11 29.07.2020
1656
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления в соцсети видео, на котором девушка-подросток в Пермском крае накрылась венком с памятника воинам Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка накрылась венком с монумента воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 годах. На кадрах видно, как с улыбкой на лице она кладет венок себе на голову, далее ложится на землю и накрывается им, как одеялом. Пролежав некоторое время на земле, девушка спрашивает снимающего: "Красиво?". Далее она ногами поднимает венок, встает и ставит его на место.
"По факту размещенной в соцсетях информации об инциденте у мемориала проводится проверка. Предварительно известно, что это произошло в селе Карагай", - сказали в ведомстве.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Пермский крайОбщество
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