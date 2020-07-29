В Пермском крае проверят видео, где девушка накрылась венком с монумента

ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления в соцсети видео, на котором девушка-подросток в Пермском крае накрылась венком с памятника воинам Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка накрылась венком с монумента воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 годах. На кадрах видно, как с улыбкой на лице она кладет венок себе на голову, далее ложится на землю и накрывается им, как одеялом. Пролежав некоторое время на земле, девушка спрашивает снимающего: "Красиво?". Далее она ногами поднимает венок, встает и ставит его на место.
"По факту размещенной в соцсетях информации об инциденте у мемориала проводится проверка. Предварительно известно, что это произошло в селе Карагай", - сказали в ведомстве.