В Пермском крае проверят видео, где девушка накрылась венком с монумента

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка накрылась венком с монумента воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 годах. На кадрах видно, как с улыбкой на лице она кладет венок себе на голову, далее ложится на землю и накрывается им, как одеялом. Пролежав некоторое время на земле, девушка спрашивает снимающего: "Красиво?". Далее она ногами поднимает венок, встает и ставит его на место.