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В ЛНР надеются, что Киев "найдет в себе силы" соблюдать перемирие
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий выразил надежду, что Киев "найдет в себе силы"... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:01
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
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луганская народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В ЛНР надеются, что Киев "найдет в себе силы" соблюдать перемирие

15:01 29.07.2020
158
© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий выразил надежду, что Киев "найдет в себе силы" соблюдать перемирие в Донбассе.
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что ополченцы нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть "единичные выстрелы", украинские военные будут отвечать на ведение огня.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 09:05
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков с начала перемирия
"Народная милиция и жители республики надеются, что Киев найдет в себе силы соблюдать согласованное перемирие. Однако украинская сторона систематически уклоняется от выполнения данных обязательств, пытаясь создать в информационном поле выгодную для себя картину событий", - заявил Осадчий на брифинге в среду.
По его словам, 28 июля на сайте министерства обороны Украины была опубликована недостоверная информация об обстреле подразделениями Народной милиции позиций украинских силовиков. Однако штаб ООС данную информацию изначально не подтвердил.
"Подобные обвинения являются результатом несогласованных действий командования операцией объединенных сил (ООС) и киевского руководства в вопросах проведения провокаций в информационном поле. Поняв свой просчет, пресс-служба минобороны удалила данное сообщение об обстреле", - заявил представитель оборонного ведомства республики.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийКиевВ мире
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