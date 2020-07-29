В ЛНР надеются, что Киев "найдет в себе силы" соблюдать перемирие

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков с начала перемирия

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков с начала перемирия

"Народная милиция и жители республики надеются, что Киев найдет в себе силы соблюдать согласованное перемирие. Однако украинская сторона систематически уклоняется от выполнения данных обязательств, пытаясь создать в информационном поле выгодную для себя картину событий", - заявил Осадчий на брифинге в среду.