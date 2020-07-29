https://ria.ru/20200729/1575107040.html
В России в 2020 году миллиону детей сделают прививку от пневмококка
Миллион детей вакцинируют в 2020 году от пневмококка, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:18
2020-07-29T14:39
михаил мурашко
здоровье - общество
владимир путин
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151939/55/1519395549_0:203:2785:1769_1400x0_80_0_0_2159f4aa7ba07ab32cf28b5dbebc9e4d.jpg
https://ria.ru/20200729/1575104232.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151939/55/1519395549_0:203:2785:1769_1400x0_80_0_0_2159f4aa7ba07ab32cf28b5dbebc9e4d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151939/55/1519395549_77:0:2706:1972_1400x0_80_0_0_84fe21fa5c25c047154c09c2bb1dd257.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151939/55/1519395549_406:0:2378:1972_1400x0_80_0_0_21057eb69b12fe5c73dc040092ff5a78.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество