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В России в 2020 году миллиону детей сделают прививку от пневмококка
Миллион детей вакцинируют в 2020 году от пневмококка, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:39
михаил мурашко
здоровье - общество
владимир путин
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В России в 2020 году миллиону детей сделают прививку от пневмококка

14:18 29.07.2020 (обновлено: 14:39 29.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрививки
Прививки
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Миллион детей вакцинируют в 2020 году от пневмококка, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"В рамках национального календаря профилактических прививок также будут проводится для более 1 миллиона детей вакцинация против пневмококковой инфекции", - сказал Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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