На госуслугах запустили форму для прибывающих из-за рубежа россиян

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Форма для прибывающих в Россию граждан запущена на портале госуслуг во исполнение постановления главного санитарного врача о предотвращении распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.
В середине июля Роспотребнадзор сообщал, что россиянам, которые будут приезжать из-за рубежа регулярными рейсами, надо заполнять форму на портале госуслуг и в течение трех дней загружать в нее результаты теста на COVID-19. Заполненные анкеты в течение суток должны передаваться в территориальные органы Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших.
Как рассказали в Минкомсвязи, такая форма появилась на портале госуслуг. "Форма на госуслуги была выведена для того, чтобы возвращающиеся из-за границы регулярными рейсами оставляли информацию о тесте на коронавирус. Такие требования предусмотрены постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-19", - сказали в пресс-службе министерства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.