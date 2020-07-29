Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200729/1575106762.html
На госуслугах запустили форму для прибывающих из-за рубежа россиян
Форма для прибывающих в Россию граждан запущена на портале госуслуг во исполнение постановления главного санитарного врача о предотвращении распространения... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:17
туризм
туризм
новости - туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571429793_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_69723225b5861f8478aa80dc29896d1f.jpg
https://ria.ru/20200728/1575052137.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571429793_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_69723225b5861f8478aa80dc29896d1f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571429793_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_5bcc0b7f98bd7fc16310046f2f8d79f2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571429793_569:0:2617:2048_1400x0_80_0_0_bd275dca711c800516b8bef8d69c77c9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

На госуслугах запустили форму для прибывающих из-за рубежа россиян

14:15 29.07.2020 (обновлено: 14:17 29.07.2020)
384
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Форма для прибывающих в Россию граждан запущена на портале госуслуг во исполнение постановления главного санитарного врача о предотвращении распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкомсвязи.
В середине июля Роспотребнадзор сообщал, что россиянам, которые будут приезжать из-за рубежа регулярными рейсами, надо заполнять форму на портале госуслуг и в течение трех дней загружать в нее результаты теста на COVID-19. Заполненные анкеты в течение суток должны передаваться в территориальные органы Роспотребнадзора по месту дальнейшего следования прибывших.
Как рассказали в Минкомсвязи, такая форма появилась на портале госуслуг. "Форма на госуслуги была выведена для того, чтобы возвращающиеся из-за границы регулярными рейсами оставляли информацию о тесте на коронавирус. Такие требования предусмотрены постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-19", - сказали в пресс-службе министерства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Туристы с чемоданами в аэропорту
28 июля, 15:26Распространение нового коронавируса
СМИ назвали страны, с которыми Россия скоро возобновит авиасообщение
210011
Обсудить 0
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о структуре общего числа выявленных случаев COVID-19
Пассажиры у электронного табло в терминале B аэропорта Шереметьево
Эксперт объяснил, почему авиакомпании продают билеты в закрытые страны
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Минздрав подготовил восьмую версию рекомендаций по борьбе с коронавирусом
Города России. Сочи
Выяснилось, какие отели выбирают туристы в Крыму и Краснодарском крае
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал избежать повторного введения ограничений из-за COVID-19
Прививки
В России в 2020 году миллиону детей сделают прививку от пневмококка
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа
Эксперты рассказали, куда российские туристы полетят в августе
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Мурашко сообщил, что здравоохранение получит более 4000 аппаратов ИВЛ
Отдыхающие загорают на пляже Приморский в центральном районе города Сочи
В АТОР рассказали о ситуации с въездным туризмом
Фрагмент Эйфелевой башни в Париже
Франция не возобновит выдачу турвиз россиянам до открытия границ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала дату поставки вакцины против гриппа в российские регионы
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко посоветовал не торопиться в Турцию после открытия границ
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Российские медики борются с COVID-19 в восьми странах, сообщил Мурашко
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Минздрав подготовил рекомендации по реабилитации переболевших COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 96 пациентов с COVID-19
08:49Раввин рассказал об истории и традициях траурного дня Девятого ава
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния