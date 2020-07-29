https://ria.ru/20200729/1575106699.html
Минздрав подготовил восьмую версию рекомендаций по борьбе с коронавирусом
Министерство здравоохранения подготовило восьмую версию методических рекомендаций по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, заявил глава ведомства Михаил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:15
2020-07-29T15:05
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус в россии
общество
распространение нового коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571668550_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6cc3ccfbb2dafe1c2792998dec499ef7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571668550_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6cc3ccfbb2dafe1c2792998dec499ef7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571668550_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e8f4967d4c19becb0e669bc388156be4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571668550_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_f4a88c5621f6914cc142a4fdd2b43429.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, общество