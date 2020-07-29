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Распространение нового коронавируса
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Минздрав подготовил восьмую версию рекомендаций по борьбе с коронавирусом
Министерство здравоохранения подготовило восьмую версию методических рекомендаций по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, заявил глава ведомства Михаил... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:05
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус в россии
общество
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, общество

Минздрав подготовил восьмую версию рекомендаций по борьбе с коронавирусом

14:15 29.07.2020 (обновлено: 15:05 29.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения подготовило восьмую версию методических рекомендаций по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, заявил глава ведомства Михаил Мурашко на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Он пояснил, что документ обновили с учетом новых препаратов, новых данных, поступающих в медицинские организации и сообщества.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Коронавирус в РоссииОбщество
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