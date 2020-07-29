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Источник: спецпредставитель США встретится с президентом Афганистана
Спецпредставитель США Залмай Халилзад прибыл в Кабул, где он планирует провести встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем Высшего совета по РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:55
залмай халилзад
абдулла абдулла
ашраф гани ахмадзай
афганистан
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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залмай халилзад, абдулла абдулла, ашраф гани ахмадзай, афганистан, сша, в мире

Источник: спецпредставитель США встретится с президентом Афганистана

13:55 29.07.2020
183
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКабул
Кабул
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Кабул. Архивное фото
КАБУЛ, 29 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США Залмай Халилзад прибыл в Кабул, где он планирует провести встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце.
Ранее о планах Халилзада посетить Афганистан сообщил госдепартамент США.
"Залмай Халилзад прибыл в Кабул и должен встретиться с президентом Гани и председателем совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой", - сообщил источник.
Ранее представитель политофиса радикального движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля.
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7 июля, 10:11
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Со своей стороны президент Афганистана Ашраф Гани приказал армии и силам правопорядка соблюдать трехдневное перемирие и избегать любых операций против "Талибана".
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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Залмай ХалилзадАбдулла АбдуллаАшраф Гани АхмадзайАфганистанСШАВ мире
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