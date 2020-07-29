Источник: спецпредставитель США встретится с президентом Афганистана

"Залмай Халилзад прибыл в Кабул и должен встретиться с президентом Гани и председателем совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой", - сообщил источник.

Со своей стороны президент Афганистана Ашраф Гани приказал армии и силам правопорядка соблюдать трехдневное перемирие и избегать любых операций против "Талибана".

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.