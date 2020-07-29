МГУ рассчитывает провести первого сентября День первокурсника

Он также уточнил, что ранжированные списки абитуриентов на сайте центральной приемной комиссии МГУ будут опубликованы 19 августа. Этап приоритетного зачисления для поступающих без вступительных испытаний и поступающих на места в пределах квот состоится 22 августа, прием на 80% конкурсных мест пройдет 24 августа, 100% конкурсных мест будут дозаполнены 26 августа.