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МГУ рассчитывает провести первого сентября День первокурсника
Московский государственный университет имени Ломоносова рассчитывает 1 сентября провести День первокурсника и начать учебный год, сообщил ректор Виктор... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:49
коронавирус в россии
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
образование - общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, образование - общество

МГУ рассчитывает провести первого сентября День первокурсника

13:49 29.07.2020
141
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦветение деревьев в Москве
Цветение деревьев в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова рассчитывает 1 сентября провести День первокурсника и начать учебный год, сообщил ректор Виктор Садовничий.
"И как мы думаем, 1 сентября будет День первокурсника, когда мы начнем учебный год", - сказал Садовничий на пресс-конференции, посвященной приемной кампании МГУ в 2020 году и научным исследованиям университета в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
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Он также уточнил, что ранжированные списки абитуриентов на сайте центральной приемной комиссии МГУ будут опубликованы 19 августа. Этап приоритетного зачисления для поступающих без вступительных испытаний и поступающих на места в пределах квот состоится 22 августа, прием на 80% конкурсных мест пройдет 24 августа, 100% конкурсных мест будут дозаполнены 26 августа.
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
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Коронавирус в РоссииВиктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбразование - Общество
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