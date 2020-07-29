https://ria.ru/20200729/1575105013.html
МГУ рассчитывает провести первого сентября День первокурсника
Московский государственный университет имени Ломоносова рассчитывает 1 сентября провести День первокурсника и начать учебный год, сообщил ректор Виктор... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:49
2020-07-29T13:49
коронавирус в россии
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
образование - общество
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https://ria.ru/20200728/1575049290.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, образование - общество