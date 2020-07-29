Путин отметил первостепенное значение вопросов здравоохранения

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Власти России в последнее время уделяют вопросам здравоохранения первостепенное значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопросам здравоохранения мы уделяем в последнее время первостепенное значение, все последние месяцы", - заявил Путин в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Он предложил участникам встречи обсудить не только эпидемиологическую обстановку, но и готовность системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.
"Мы с вами к осенне-зимнему периоду обычно энергетику приводим в порядок, проводим соответствующие ремонтные работы и так далее. Но в сегодняшних условиях самое время поговорить и о том, как мы готовимся с точки зрения медицины к этому периоду времени", - добавил президент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.