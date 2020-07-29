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В Японии выявили 1051 случай заражения коронавирусом за сутки
Число новых случаев COVID-19 в Японии за сутки в среду впервые с начала пандемии превысило тысячу, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:37
2020-07-29T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
осака (город)
япония
токио
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, осака (город), япония, токио, в мире