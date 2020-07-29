Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575104137.html
В Японии выявили 1051 случай заражения коронавирусом за сутки
Число новых случаев COVID-19 в Японии за сутки в среду впервые с начала пандемии превысило тысячу, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
осака (город)
япония
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570947742_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_c3caabb57a0735cdcba6e05d7a712fc4.jpg
осака (город)
япония
токио
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570947742_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_c3caabb57a0735cdcba6e05d7a712fc4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570947742_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_a511833e4354170751f46c637323f0a5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570947742_420:0:1500:1080_1400x0_80_0_0_4f221dd356d279d1ec43f42347c1a8a1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, осака (город), япония, токио, в мире

В Японии выявили 1051 случай заражения коронавирусом за сутки

13:37 29.07.2020
334
© РИА Новости / Ксения НакаЖители Японии во время майских праздников в режиме самоизоляции
Жители Японии во время майских праздников в режиме самоизоляции
© РИА Новости / Ксения Нака
ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Японии за сутки в среду впервые с начала пандемии превысило тысячу, сообщил телеканал NHK.
Рост числа выявленных заражений коронавирусом наблюдается на фоне проведения интенсивных тестов на COVID-19 в этой стране.
По данным NHK, в Токио за сутки обнаружено как минимум 250 человек -носителей вируса, в Осаке - 221 человек, а по всей стране - 1051 человек.
С начала распространения вируса в Японии число выявленных инфицированных превысило 34 тысячи человек, скончались 1016 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
400101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Осака (город)ЯпонияТокиоВ мире
Рекомендуем
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 61,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Британия приветствовала соглашение конфликтующих сторон в Йемене
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко прокомментировал введение плацебо при испытании вакцины
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Гражданская жена Захарова прокомментировала отказ Ефремова признать вину
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 48,2 тысячи
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 14 456
Тегеран
В Иране число заразившихся коронавирусом приблизилось к 300 тысячам
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Ираке зарегистрировали максимальный суточный прирост больных COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
Видеомост Москва – Дамаск – Астана. 16 февраля 2017
Сенатор прокомментировал обвинения в фейках в адрес России
Фрагмент Эйфелевой башни в Париже
Франция не возобновит выдачу турвиз россиянам до открытия границ
Здание Следственного комитета Республики Беларусь
СК Белоруссии не стал комментировать сообщение о задержании боевиков ЧВК
Вьетнам
Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Новые кадетские классы появятся в 23 московских школах
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
Лента новостейМолния