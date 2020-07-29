https://ria.ru/20200729/1575104033.html
Гражданская жена Захарова прокомментировала отказ Ефремова признать вину
Гражданская жена погибшего Сергея Захарова прокомментировала отказ Михаила Ефремова признать вину по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:37
2020-07-29T13:37
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200723/1574811121.html
Иван Фадеев
"Он не посмотрел на меня. Прошел где-то в стороне. Он со мной никак не связывался. Что отказался признавать вину - это не мужской поступок..Мадам, он ни чего вам как гражданской жене погибшего не должен, это раз. Суд отмерит все, что вам полагается имейте терпение, это два. Мне вот интересно если бы это был работяга из местного ЖКХ, она так же страдала, что к ней не подошел или...?
66
arrem1979
Сейчас будут назначать все возможные экспертизы, вызывать сотни сведетелей, переносить заседания под разными предлогами, а срок под домашним арестом засчитают как реальный. В итоге получит условный срок. Вот такие у нас законы.
64
30
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575096400_0:0:1539:865_1400x0_80_0_0_a00d7e4ad8e354c2a3b2ecb1ef01d5eb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия