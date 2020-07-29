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Гражданская жена Захарова прокомментировала отказ Ефремова признать вину
Гражданская жена погибшего Сергея Захарова прокомментировала отказ Михаила Ефремова признать вину по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:37
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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"Он не посмотрел на меня. Прошел где-то в стороне. Он со мной никак не связывался. Что отказался признавать вину - это не мужской поступок..Мадам, он ни чего вам как гражданской жене погибшего не должен, это раз. Суд отмерит все, что вам полагается имейте терпение, это два. Мне вот интересно если бы это был работяга из местного ЖКХ, она так же страдала, что к ней не подошел или...?
66
Сейчас будут назначать все возможные экспертизы, вызывать сотни сведетелей, переносить заседания под разными предлогами, а срок под домашним арестом засчитают как реальный. В итоге получит условный срок. Вот такие у нас законы.
64
30
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Гражданская жена Захарова прокомментировала отказ Ефремова признать вину

13:37 29.07.2020
14287
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Гражданская жена погибшего Сергея Захарова прокомментировала отказ Михаила Ефремова признать вину по делу о смертельном ДТП.
"Он не посмотрел на меня. Прошел где-то в стороне. Он со мной никак не связывался. Что отказался признавать вину - это не мужской поступок", - цитирует женщину РЕН ТВ.
Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. В результате экспертизы было установлено, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. За нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Актер Михаил Ефремов
23 июля, 17:24
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
395542618
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
"Он не посмотрел на меня. Прошел где-то в стороне. Он со мной никак не связывался. Что отказался признавать вину - это не мужской поступок..Мадам, он ни чего вам как гражданской жене погибшего не должен, это раз. Суд отмерит все, что вам полагается имейте терпение, это два. Мне вот интересно если бы это был работяга из местного ЖКХ, она так же страдала, что к ней не подошел или...?
29 июля, 14:10
Иван Фадеев
15030345
Сейчас будут назначать все возможные экспертизы, вызывать сотни сведетелей, переносить заседания под разными предлогами, а срок под домашним арестом засчитают как реальный. В итоге получит условный срок. Вот такие у нас законы.
29 июля, 13:55
aarrem1979
5711311
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