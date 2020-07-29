Гражданская жена Захарова прокомментировала отказ Ефремова признать вину

Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. В результате экспертизы было установлено, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.