https://ria.ru/20200729/1575103762.html
Страницы ЕБРР в Twitter подверглись хакерской атаке
Страницы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Twitter подверглись хакерской атаке, говорится в переданном в РИА Новости сообщении ЕБРР. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:31
2020-07-29T13:31
европейский банк реконструкции и развития
twitter
в мире
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_0:92:3072:1820_1400x0_80_0_0_34ad8cab025ff7b9ec71693b17985742.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейский банк реконструкции и развития, twitter, в мире