Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575103762.html
Страницы ЕБРР в Twitter подверглись хакерской атаке
Страницы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Twitter подверглись хакерской атаке, говорится в переданном в РИА Новости сообщении ЕБРР. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:31
европейский банк реконструкции и развития
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_0:92:3072:1820_1400x0_80_0_0_34ad8cab025ff7b9ec71693b17985742.jpg
https://ria.ru/20200718/1574525636.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_0:92:3072:1820_1400x0_80_0_0_34ad8cab025ff7b9ec71693b17985742.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_302:0:3033:2048_1400x0_80_0_0_12723e435ab21735896b789e412d2050.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_643:0:2691:2048_1400x0_80_0_0_ca1b01a249eddf8fe5a49f13699d911f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский банк реконструкции и развития, twitter, в мире

Страницы ЕБРР в Twitter подверглись хакерской атаке

13:31 29.07.2020
89
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 29 июл – РИА Новости, Мария Табак. Страницы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Twitter подверглись хакерской атаке, говорится в переданном в РИА Новости сообщении ЕБРР.
"ЕБРР подтверждает, что его страницы в Twitter @EBRD и EBRDgreen сегодня находились под контролем хакеров на протяжении четырех часов. Как произошла хакерская атака, сейчас расследуется", - говорится в сообщении.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
18 июля, 09:45
Стало известно, как хакеры проникли в системы Twitter
150000
Обсудить 1
Европейский банк реконструкции и развитияTwitterВ мире
Рекомендуем
Петр Толстой
Толстой назвал даты осенней сессии ПАСЕ
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 14 456
Фрагмент Эйфелевой башни в Париже
Франция не возобновит выдачу турвиз россиянам до открытия границ
Видеомост Москва – Дамаск – Астана. 16 февраля 2017
Сенатор прокомментировал обвинения в фейках в адрес России
Сдача экзамена в школе
Аттестацию по иностранному могут исключить из ФГОС среднего образования
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко посоветовал не торопиться в Турцию после открытия границ
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Гражданская жена Захарова прокомментировала отказ Ефремова признать вину
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2
Глава OMV призвал ответить США на угрозы в адрес "Северного потока — 2"
Статуя Фемиды в суде
Задавивший подростка депутат получил пять лет колонии в Марий Эл
Кабинет стоматолога
Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
Протестующие у резиденции губернатора штата Миннесота в городе Сент-Пол
В штате Джорджия снесли еще один памятник конфедератам
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Грузия выдала России обвиняемого в убийстве жены
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время встречи
Мишустин отметил необходимость учитывать цели развития в нацпроектах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47В Индии за сутки выявили более 50 тысяч новых случаев коронавируса
08:45При стрельбе в Сент-Луисе погибли три человека
08:42Армения заявила о 15 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана
08:41В Петербурге окончили восстановительные работы после столкновения поездов
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
Лента новостейМолния