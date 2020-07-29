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Глава Владимира покинула пост по собственному желанию
Глава города Владимира и горсовета Ольга Деева в среду заявила о своем уходе по собственному желанию, сообщила РИА Новости представитель городского совета... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:11
владимир
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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владимир, политика

Глава Владимира покинула пост по собственному желанию

13:10 29.07.2020 (обновлено: 13:11 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоАлександровский кремль в городе Александров Владимирской области.
Александровский кремль в городе Александров Владимирской области.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава города Владимира и горсовета Ольга Деева в среду заявила о своем уходе по собственному желанию, сообщила РИА Новости представитель городского совета народных депутатов.
"Сегодня на сессии народных депутатов Ольга Александровна сообщила о сложении своих полномочий по собственному желанию. Это решение вступает в силу с сегодняшнего дня", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, полномочия Деевой истекали в сентябре. Выборы совета народных депутатов нового созыва состоятся 13 сентября 2020 года. До выборов обязанности Деевой будет исполнять ее заместитель Лариса Пышонина.
Пост главы администрации Владимира занимает Андрей Шохин.
Собеседница агентства подчеркнула, что после выборов совета депутатов структура городской власти изменится. Возглавлять город будет один человек – глава администрации. Председатель совета депутатов будет представлять исключительно законодательную власть.
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