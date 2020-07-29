https://ria.ru/20200729/1575102179.html
Глава Владимира покинула пост по собственному желанию
Глава города Владимира и горсовета Ольга Деева в среду заявила о своем уходе по собственному желанию, сообщила РИА Новости представитель городского совета... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:10
2020-07-29T13:11
владимир
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155276/44/1552764475_0:256:2732:1793_1400x0_80_0_0_5136e33e22b3c1c4c08adcd8004a5aa5.jpg
https://ria.ru/20200717/1574476360.html
владимир
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155276/44/1552764475_0:256:2732:1793_1400x0_80_0_0_5136e33e22b3c1c4c08adcd8004a5aa5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155276/44/1552764475_1:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b6ed948544d7bde3b94a069f2791b6c8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155276/44/1552764475_342:0:2390:2048_1400x0_80_0_0_63c639206ae627844f1593df2244e610.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир, политика
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости.
Глава города Владимира
и горсовета Ольга Деева в среду заявила о своем уходе по собственному желанию, сообщила РИА Новости представитель городского совета народных депутатов.
"Сегодня на сессии народных депутатов Ольга Александровна сообщила о сложении своих полномочий по собственному желанию. Это решение вступает в силу с сегодняшнего дня", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, полномочия Деевой истекали в сентябре. Выборы совета народных депутатов нового созыва состоятся 13 сентября 2020 года. До выборов обязанности Деевой будет исполнять ее заместитель Лариса Пышонина.
Пост главы администрации Владимира занимает Андрей Шохин.
Собеседница агентства подчеркнула, что после выборов совета депутатов структура городской власти изменится. Возглавлять город будет один человек – глава администрации. Председатель совета депутатов будет представлять исключительно законодательную власть.