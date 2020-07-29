Глава Владимира покинула пост по собственному желанию

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава города Глава города Владимира и горсовета Ольга Деева в среду заявила о своем уходе по собственному желанию, сообщила РИА Новости представитель городского совета народных депутатов.

"Сегодня на сессии народных депутатов Ольга Александровна сообщила о сложении своих полномочий по собственному желанию. Это решение вступает в силу с сегодняшнего дня", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, полномочия Деевой истекали в сентябре. Выборы совета народных депутатов нового созыва состоятся 13 сентября 2020 года. До выборов обязанности Деевой будет исполнять ее заместитель Лариса Пышонина.

Пост главы администрации Владимира занимает Андрей Шохин.