Задавивший подростка депутат получил пять лет колонии в Марий Эл

Следствием и судом установлено, что вечером 19 ноября 2019 года в селе Сотнур депутат одного из сельских поселений Волжского района, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на 16-летнего подростка, который от полученных повреждений скончался на месте происшествия.