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Задавивший подростка депутат получил пять лет колонии в Марий Эл
Депутат сельского поселения в Марий Эл, совершивший "пьяное" ДТП, в результате которого погиб подросток, осужден на 5 лет колонии общего режима, сообщает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:09
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Задавивший подростка депутат получил пять лет колонии в Марий Эл

13:09 29.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Депутат сельского поселения в Марий Эл, совершивший "пьяное" ДТП, в результате которого погиб подросток, осужден на 5 лет колонии общего режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что вечером 19 ноября 2019 года в селе Сотнур депутат одного из сельских поселений Волжского района, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на 16-летнего подростка, который от полученных повреждений скончался на месте происшествия.
"Депутат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что решение суда обжаловано стороной защиты.
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Республика Марий ЭлСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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