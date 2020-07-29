Алтайский край добился передачи автотрассы в федеральную собственность

Власти сообщили, что 23 июля было подписано постановление правительства РФ, согласно которому в перечень федеральных трасс внесена автодорога Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с республикой Казахстан. Трасса имеет межгосударственное значение – она соединяет столицу Алтайского края и ряд районных центров с выходом на Казахстан.

"Первоначально объект должен был стать федеральным в 2027 году. Благодаря инициативе губернатора Виктора Томенко о включении дороги в индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы при взаимодействии с Росавтодором и Минтрансом страны удалось перенести срок передачи на 7 лет", - говорится в сообщении.

В краевом правительстве сообщили, что протяженность дороги – около 400 километров, для поддержания трассы в нормативном состоянии ежегодно требуется около 600 миллионов рублей, которые ранее выделялись из бюджета Алтайского края. Таким образом, за счет передачи дороги в федеральную собственность краевой дорожный фонд в ближайшие 7 лет сэкономит 4,2 миллиарда рублей.

"Передача дороги Барнаул - Павловск - граница с республикой Казахстан в федеральную собственность означает, что средства на ее содержание, ремонт, реконструкцию будут выделяться совершенно в других объемах. А мы деньги, которые тратились на ее содержание, направим на другие дороги края", - приводятся в сообщении слова Томенко.