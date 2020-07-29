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Алтайский край
Алтайский край
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Алтайский край добился передачи автотрассы в федеральную собственность
Власти Алтайского края по инициативе губернатора Виктора Томенко добились досрочной передачи автодороги, соединяющей Барнаул с Казахстаном, в федеральную... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:28
алтайский край
виктор томенко
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
алтайский край
барнаул
павловск
экономика
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алтайский край
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РИА Новости
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виктор томенко, федеральное дорожное агентство (росавтодор), алтайский край, барнаул, павловск, экономика

Алтайский край добился передачи автотрассы в федеральную собственность

12:28 29.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© РИА Новости / Александр Кряжев
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
БАРНАУЛ, 29 июл – РИА Новости. Власти Алтайского края по инициативе губернатора Виктора Томенко добились досрочной передачи автодороги, соединяющей Барнаул с Казахстаном, в федеральную собственность, экономия для бюджета региона составит 2,4 миллиарда рублей, сообщает краевое правительство.
Власти сообщили, что 23 июля было подписано постановление правительства РФ, согласно которому в перечень федеральных трасс внесена автодорога Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с республикой Казахстан. Трасса имеет межгосударственное значение – она соединяет столицу Алтайского края и ряд районных центров с выходом на Казахстан.
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"Первоначально объект должен был стать федеральным в 2027 году. Благодаря инициативе губернатора Виктора Томенко о включении дороги в индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы при взаимодействии с Росавтодором и Минтрансом страны удалось перенести срок передачи на 7 лет", - говорится в сообщении.
В краевом правительстве сообщили, что протяженность дороги – около 400 километров, для поддержания трассы в нормативном состоянии ежегодно требуется около 600 миллионов рублей, которые ранее выделялись из бюджета Алтайского края. Таким образом, за счет передачи дороги в федеральную собственность краевой дорожный фонд в ближайшие 7 лет сэкономит 4,2 миллиарда рублей.
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"Передача дороги Барнаул - Павловск - граница с республикой Казахстан в федеральную собственность означает, что средства на ее содержание, ремонт, реконструкцию будут выделяться совершенно в других объемах. А мы деньги, которые тратились на ее содержание, направим на другие дороги края", - приводятся в сообщении слова Томенко.
Кроме того, выделение федеральных средств позволит существенно увеличить темпы обновления трассы. Во второй половине текущего года Алтайский край получит около 200 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства дорожники приведут в нормативное состояние три участка, а также начнут подготовку к зиме. В дальнейшем капитальным обновлением дороги под названием А-321 "Барнаул - Павловск - граница с республикой Казахстан" будет заниматься ФКУ Упрдор "Алтай".
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Алтайский крайВиктор ТоменкоФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Алтайский крайБарнаулПавловскЭкономика
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