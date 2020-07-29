На выборы губернатора Брянской области зарегистрировали пять кандидатов

В 2015 году Богомаз победил на выборах губернатора Брянской области, в сентябре истекает срок его полномочий. Выборы главы региона назначены на 13 сентября 2020 года. В течение 11-12 сентября, согласно постановлению ЦИК, пройдет досрочное голосование.