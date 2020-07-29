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На выборы губернатора Брянской области зарегистрировали пять кандидатов
Избирательная комиссия Брянской области зарегистрировала пятерых кандидатов на участие в выборах губернатора, сообщила РИА Новости представитель избиркома. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:13
александр богомаз
брянская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр богомаз, брянская область, политика

На выборы губернатора Брянской области зарегистрировали пять кандидатов

12:13 29.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевИзбирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
Избирательный участок в посольстве РФ в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Брянской области зарегистрировала пятерых кандидатов на участие в выборах губернатора, сообщила РИА Новости представитель избиркома.
"Зарегистрированы пять кандидатов. Процесс регистрации завершен", - сказала собеседница агентства.
Документы на участие подавали шесть кандидатов, но одному из них было отказано в регистрации. В итоге в выборной гонке примут участие кандидат от "Единой России", действующий губернатор Александр Богомаз, кандидат от брянского областного отделения КПРФ Андрей Архицкий, Дмитрий Корнилов от "Гражданской платформы", Сергей Курденко от "Справедливой России" и Сергей Чернышов от Казачьей партии Российской Федерации.
В 2015 году Богомаз победил на выборах губернатора Брянской области, в сентябре истекает срок его полномочий. Выборы главы региона назначены на 13 сентября 2020 года. В течение 11-12 сентября, согласно постановлению ЦИК, пройдет досрочное голосование.
Голосование
Вчера, 11:12
На выборы губернаторов в кандидаты выдвинулись 147 человек
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Александр БогомазБрянская областьПолитика
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