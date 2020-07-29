Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575095552.html
Автоэксперт оценил идею внедрения алкозамков в России
Идея внедрения алкозамков перспективна, поскольку не требует больших затрат и каких-то карательных мероприятий для ее реализации, считает председатель "Движения РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:43
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор похмелкин
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148201/95/1482019576_0:0:5025:2828_1400x0_80_0_0_5307525a78a2aa12fa171fd72a311df1.jpg
https://ria.ru/20200729/1575081735.html
https://ria.ru/20200611/1572806499.html
Похмелкин видимо не похмелился, бред несёт, самозванец
12
Что то Похмелкин намудрил. Пасажирам нельзя ездить в авто. А такси... Это он про аэро такси? А то как то вопросительно. Ну и бухого отправлять на общественном транспорте лучше чем если за ним заедет на авто жена/друг/сослуживец? Вот по моему какая то вечная проблема с изложением мыслей и формированием грамотной речи у всяких начальников и командиров.
12
14
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/148201/95/1482019576_0:0:5025:2828_1400x0_80_0_0_5307525a78a2aa12fa171fd72a311df1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148201/95/1482019576_558:0:5025:3350_1400x0_80_0_0_cfbffd63e53cf4f7bf2e8ef21208b86b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148201/95/1482019576_1358:0:4708:3350_1400x0_80_0_0_7178469d39dceb39594387b439430fea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор похмелкин, технологии, экономика

Автоэксперт оценил идею внедрения алкозамков в России

12:01 29.07.2020 (обновлено: 12:43 29.07.2020)
2804
© Fotolia / zstockАлкозамок
Алкозамок
© Fotolia / zstock
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Идея внедрения алкозамков перспективна, поскольку не требует больших затрат и каких-то карательных мероприятий для ее реализации, считает председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин.
Эксперт указал на то, что в первую очередь такие приборы стоит в принудительном порядке ставить на автомобили, владельцев которых лишили прав за вождение в нетрезвом виде.
Беспроводной алкотестер
Вчера, 09:00
"Ъ": Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков для машин
Похмелкин предположил, что система алкозамков будет проверять на наличие алкоголя только водителей. По его мнению, не вызовет проблем и устройство, которое станет также срабатывать на пассажиров.
Хотя он заявил, что если в авто нельзя будет ездить пьяным даже на пассажирском сиденье, то это не проблема.

"На худой конец, если любой человек в автомобиле должен быть трезвым, то тоже неплохо. Пьяного придется отправлять на такси. Или общественным транспортом. Я думаю, это вопрос решаемый. Я думаю, это все учтено. Самый верный способ предотвратить правонарушение — это физическое препятствие", — заявил он в комментарии НСН.

Ранее "Коммерсант" сообщил о планах Минпромторга разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков — приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
11 июня, 14:03
В Совфеде предложили поощрять за сообщения о нарушителях на дорогах
562231394
Обсудить 14
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ПохмелкинТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Похмелкин видимо не похмелился, бред несёт, самозванец
29 июля, 12:33
Сергей Уткин
1100100
Что то Похмелкин намудрил. Пасажирам нельзя ездить в авто. А такси... Это он про аэро такси? А то как то вопросительно. Ну и бухого отправлять на общественном транспорте лучше чем если за ним заедет на авто жена/друг/сослуживец? Вот по моему какая то вечная проблема с изложением мыслей и формированием грамотной речи у всяких начальников и командиров.
29 июля, 13:56
Константин Деткин
1200000
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Раскрыты гонорары Михаила Ефремова в "Современнике"
Танк Т-90МС
"Это что-то новенькое": в НАТО придумали, как воевать с русскими танками
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП
106 лет исполнилось старейшей жительнице Симферопольского района Крыма Агафье Дьячковой
Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго
Нефтяная насосная станция
"Эра приближается к концу": эксперты обещают большой нефтяной шок
Попова заявила о новых вирусах гриппа в этом сезоне и актуальности иммунизации
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Здание Министерства юстиции РФ
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников
Раковая клетка 3D
Выявлена аномалия, способствующая развитию рака
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
ВОЗ прокомментировала сообщения о новом штамме коронавируса во Вьетнаме
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19
Разработчик вакцины от коронавируса назвал срок действия иммунитета
Илон Маск
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Президент США Дональд Трамп на церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель в Гамбурге. 7 июля 2017
"Перепутал НАТО с торговлей". Почему Россия не хочет в "Большую семерку"
Школьная ярмарка
Эксперты подсчитали стоимость "набора первоклассника" в России
Мужчины в защитных масках готовятся поднять Кисву перед началом хаджа в Большой мечети в Мекке
Российских мусульман лишили хаджа. И поставили перед выбором
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Попова рассказала о неспособности коронавируса размножаться в воде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
08:39В Башкирии отложили заседание по делу о краже денег кассиром и ее мужем
08:38Число заразившихся коронавирусом в Киргизии превысило 35 тысяч
08:37Представитель: талибы освободят афганских пленных до Курбан-байрама
08:34В Оренбуржье выяснят, есть ли насилие в семье, у которой изымали детей
08:33Названы первые симптомы развития рака
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
Лента новостейМолния