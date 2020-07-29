Автоэксперт оценил идею внедрения алкозамков в России

"На худой конец, если любой человек в автомобиле должен быть трезвым, то тоже неплохо. Пьяного придется отправлять на такси. Или общественным транспортом. Я думаю, это вопрос решаемый. Я думаю, это все учтено. Самый верный способ предотвратить правонарушение — это физическое препятствие", — заявил он в комментарии НСН.