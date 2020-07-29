Автоэксперт оценил идею внедрения алкозамков в России

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Идея внедрения алкозамков перспективна, поскольку не требует больших затрат и каких-то карательных мероприятий для ее реализации, считает председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин.
Эксперт указал на то, что в первую очередь такие приборы стоит в принудительном порядке ставить на автомобили, владельцев которых лишили прав за вождение в нетрезвом виде.
Похмелкин предположил, что система алкозамков будет проверять на наличие алкоголя только водителей. По его мнению, не вызовет проблем и устройство, которое станет также срабатывать на пассажиров.
Хотя он заявил, что если в авто нельзя будет ездить пьяным даже на пассажирском сиденье, то это не проблема.
"На худой конец, если любой человек в автомобиле должен быть трезвым, то тоже неплохо. Пьяного придется отправлять на такси. Или общественным транспортом. Я думаю, это вопрос решаемый. Я думаю, это все учтено. Самый верный способ предотвратить правонарушение — это физическое препятствие", — заявил он в комментарии НСН.
Ранее "Коммерсант" сообщил о планах Минпромторга разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков — приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя.