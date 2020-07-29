В Ивановской области запустят первый рельсовый автобус

ИВАНОВО, 29 июл – РИА Новости. Впервые города Ивановской области - Иваново и Кинешму - свяжет рельсовый автобус, время в пути составит полтора часа. Первый рейс состоится уже в четверг, 30 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительстваа.

В составе рельсового автобуса – два вагона, всего на 166 мест, причем один из них оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рельсовый автобус оснащен автоматическими дверями, системой кондиционирования воздуха, просторными тамбурами, удобными сидениями, биотуалетами, системой оповещения пассажиров с дублированием информации на бегущей строке. Рельсовый автобус запущен в дополнение к существующему поезду Иваново – Кинешма.

"На начальном этапе курсировать будет один состав, но в дальнейшем возможен запуск дополнительных составов. Рейсы рельсового автобуса будут синхронизированы со временем прибытия в Иваново утренней "Ласточки" из Москвы и временем отправления скоростного вечернего поезда в столицу", – сказал собеседник агентства.

По его словам, запланировано также ещё два рейса, не связанных с расписанием "Ласточки". Предусмотрены несколько остановок в пути, в том числе в Вичуге.