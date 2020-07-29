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Ивановская область
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В Ивановской области запустят первый рельсовый автобус
Впервые города Ивановской области - Иваново и Кинешму - свяжет рельсовый автобус, время в пути составит полтора часа. Первый рейс состоится уже в четверг, 30... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:08
ивановская область
станислав воскресенский
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
60
станислав воскресенский

В Ивановской области запустят первый рельсовый автобус

12:08 29.07.2020
66
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВагон рельсового автобуса РА-3 на международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо"
Вагон рельсового автобуса РА-3 на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ИВАНОВО, 29 июл – РИА Новости. Впервые города Ивановской области - Иваново и Кинешму - свяжет рельсовый автобус, время в пути составит полтора часа. Первый рейс состоится уже в четверг, 30 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительстваа.
В составе рельсового автобуса – два вагона, всего на 166 мест, причем один из них оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рельсовый автобус оснащен автоматическими дверями, системой кондиционирования воздуха, просторными тамбурами, удобными сидениями, биотуалетами, системой оповещения пассажиров с дублированием информации на бегущей строке. Рельсовый автобус запущен в дополнение к существующему поезду Иваново – Кинешма.
"На начальном этапе курсировать будет один состав, но в дальнейшем возможен запуск дополнительных составов. Рейсы рельсового автобуса будут синхронизированы со временем прибытия в Иваново утренней "Ласточки" из Москвы и временем отправления скоростного вечернего поезда в столицу", – сказал собеседник агентства.
По его словам, запланировано также ещё два рейса, не связанных с расписанием "Ласточки". Предусмотрены несколько остановок в пути, в том числе в Вичуге.
Города России. Иваново
26 июня, 16:59Ивановская область
Дорожно-транспортный центр открылся в Ивановской области
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что при необходимости расписание рельсового автобуса будет корректироваться. "Жители Кинешмы неоднократно обращались ко мне с вопросом улучшения железнодорожного сообщения города с Ивановом и Москвой. Я помню, обещал этим заняться. Докладываю: мы такое решение нашли, и с 30 июля будет работать рельсовый автобус, проще говоря, это такая мини-"Ласточка", комфортная электричка. Это новая разработка РЖД", – сказал глава региона.
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Ивановская областьСтанислав Воскресенский
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