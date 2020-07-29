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Кобзев подал документы для участия в выборах губернатора Приангарья
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев представил в облизбирком документы для участия в досрочных выборах главы региона. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:33
михаил щапов
игорь кобзев
иркутская область
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михаил щапов, игорь кобзев, иркутская область

Кобзев подал документы для участия в выборах губернатора Приангарья

11:33 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
 Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ИРКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев представил в облизбирком документы для участия в досрочных выборах главы региона.
"Рабочая группа при облизбиркоме в 14.00 (8.00 мск) приняла документы на регистрацию от кандидата на выборах губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (самовыдвижение). Он представил в облизбирком 10 207 подписей избирателей, а также листы поддержки с 264 подписями муниципальных депутатов и глав", - сообщила избирательная комиссия Иркутской области.
В мае депутаты законодательного собрания Иркутской области приняли законопроект, который дает возможность самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора. Кроме подписей от муниципальных депутатов и глав, которые в избирком представляют кандидаты от политических партий, самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку подписи 0,5% избирателей, зарегистрированных на территории региона. Также парламент региона проголосовал за поправку, в соответствии с которой выборы губернатора 13 сентября 2020 года определены как досрочные.
В областную избирательную комиссию поступили также документы от Михаила Щапова (КПРФ), Геннадия Щадова (КПСС), Михаила Евдокимова ("Родина"), Григория Вакуленко ("Гражданская платформа"). Как пояснил РИА Новости представитель облизбиркома, кандидаты на выборы губернатора активно подают документы, их прием завершится через полтора часа - в 18.00 (13.00 мск).
Экс-губернатор Приангарья Сергей Левченко 12 декабря 2019 года ушел в отставку по собственному желанию. Врио губернатора региона был назначен заместитель министра МЧС Кобзев.
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Михаил ЩаповИгорь КобзевИркутская область
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