Кобзев подал документы для участия в выборах губернатора Приангарья

В мае депутаты законодательного собрания Иркутской области приняли законопроект, который дает возможность самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора. Кроме подписей от муниципальных депутатов и глав, которые в избирком представляют кандидаты от политических партий, самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку подписи 0,5% избирателей, зарегистрированных на территории региона. Также парламент региона проголосовал за поправку, в соответствии с которой выборы губернатора 13 сентября 2020 года определены как досрочные.