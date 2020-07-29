Ростуризм назвал регионы, вступающие в программу кешбэка позже остальных

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму опубликовало пояснения к программе по поддержке внутреннего туризма, где уточнило, какие 7 регионов страны подключатся к проекту с кешбэком для туристов только с 1 октября.

В ведомстве напомнили, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма.

"Задача программы - сделать отдых наших граждан в стране интереснее, а главное - доступнее. Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе примут участие все регионы страны. Для удобства туриста в программу включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно", - говорится в сообщении.

Туристы, расплатившиеся картой "МИР" и выполнившие ещё ряд условий, могут получить часть средств, затраченных на приобретение тура с момента старта программы в августе по 20 декабря 2020 года по всей стране.