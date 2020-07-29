https://ria.ru/20200729/1575093019.html
Ростуризм назвал регионы, вступающие в программу кешбэка позже остальных
Федеральное агентство по туризму опубликовало пояснения к программе по поддержке внутреннего туризма, где уточнило, какие 7 регионов страны подключатся к... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:28
2020-07-29T11:51
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
калининградская область
краснодарский край
алтайский край
общество
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краснодарский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), калининградская область, краснодарский край, алтайский край, общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму опубликовало пояснения к программе по поддержке внутреннего туризма, где уточнило, какие 7 регионов страны подключатся к проекту с кешбэком для туристов только с 1 октября.
В ведомстве напомнили, что в августе 2020 года стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма.
"Задача программы - сделать отдых наших граждан в стране интереснее, а главное - доступнее. Суть программы заключается в том, что турист сможет получить возврат средств до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. В программе примут участие все регионы страны. Для удобства туриста в программу включены как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельное проживание в отеле для тех, кто добирается самостоятельно", - говорится в сообщении.
Туристы, расплатившиеся картой "МИР" и выполнившие ещё ряд условий, могут получить часть средств, затраченных на приобретение тура с момента старта программы в августе по 20 декабря 2020 года по всей стране.
"В следующих семи регионах поездки будут доступны с 1 октября по 20 декабря 2020 года: Алтайский Край
, Республика Алтай
, Калининградская область
, Республика Крым
, Севастополь
, Краснодарский край
и Ставропольский край", - уточнили в Ростуризме
.
Ранее глава ведомства Зарина Догузова
поясняла, что новая программа, связанная с кешбэком, направлена на расширение географии доступности российских регионов для туристов. Поэтому те субъекты РФ, которые пользуются повышенным спросом в высокий сезон, присоединятся к программе поддержки с 1 октября.