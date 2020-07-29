Адвокат рассказал о подготовке гражданских исков потерпевших к Ефремову

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Гражданские иски родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова к актеру Гражданские иски родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова к актеру Михаилу Ефремову подготовлены, но ещё не направлены в суд, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский

"Исковые требования готовы, но мы пока их не подавали, сделаем это позже", - рассказал собеседник агентства, не уточнив суммы исков.

Сегодня в Пресненском суде Москвы пройдет предварительное слушание по этому делу.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.