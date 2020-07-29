https://ria.ru/20200729/1575091060.html
Адвокат рассказал о подготовке гражданских исков потерпевших к Ефремову
Гражданские иски родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова к актеру Михаилу Ефремову подготовлены, но ещё не направлены в суд, сообщил РИА Новости адвокат... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:11
2020-07-29T11:11
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Гражданские иски родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова к актеру Михаилу Ефремову
подготовлены, но ещё не направлены в суд, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский
.
"Исковые требования готовы, но мы пока их не подавали, сделаем это позже", - рассказал собеседник агентства, не уточнив суммы исков.
Сегодня в Пресненском суде Москвы пройдет предварительное слушание по этому делу.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев
заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".