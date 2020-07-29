В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1710

ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 41, до 1710, сообщили в среду в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1669 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в ДНР выявлен 41 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, из них 16 случаев обнаружено у прибывших из Украины 17 и 20 июля. По состоянию на 29 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1710, на лечении 819 пациентов, выписаны 792, летальных случаев 99", - говорится в сообщении минздрава.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.