https://ria.ru/20200729/1575089439.html
Минобрнауки завершит распределение бюджетных мест в вузах к 31 июля
Министерство науки и высшего образования РФ планирует 31 июля завершить распределение бюджетных мест вузам и дораспеределить 11,4 тысячи мест, выделенных на... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:59
2020-07-29T11:04
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ планирует 31 июля завершить распределение бюджетных мест вузам и дораспеределить 11,4 тысячи мест, выделенных на учебный год-2020/21, всего будут доступны 542,7 тысячи бюджетных мест, сообщает пресс-служба ведомства.
"31 июля Минобрнауки России планирует завершить процесс распределения контрольных цифр приема (бюджетных мест) на 2021/22 учебный год, а также дораспределить 11,4 тысячи бюджетных мест на 2020/21 учебный год. На 2021/22 учебный год общее число бюджетных мест составит 542,7 тысячи, из которых 33,7 тысячи - дополнительные бюджетные места, выделенные во исполнение послания президента РФ Владимира Путина
Федеральному собранию от 15 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с этого года приоритет при распределении бюджетных мест закрепляется за региональными вузами. Так, общая доля Москвы
и Санкт-Петербурга
начнет снижаться год от года и к 2030 году составит 21,2%, тогда как в 2020 году составляет 24,3%.
"При этом количество бюджетных мест в столицах также будет расти", - уточняют в министерстве.
Добавляется, что в настоящее время на основании решения конкурсной комиссии по апелляциям вузов Минобрнауки ведет уточнение распределения бюджетных мест между образовательными организациями.