Минобрнауки завершит распределение бюджетных мест в вузах к 31 июля

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ планирует 31 июля завершить распределение бюджетных мест вузам и дораспеределить 11,4 тысячи мест, выделенных на учебный год-2020/21, всего будут доступны 542,7 тысячи бюджетных мест, сообщает пресс-служба ведомства.

"31 июля Минобрнауки России планирует завершить процесс распределения контрольных цифр приема (бюджетных мест) на 2021/22 учебный год, а также дораспределить 11,4 тысячи бюджетных мест на 2020/21 учебный год. На 2021/22 учебный год общее число бюджетных мест составит 542,7 тысячи, из которых 33,7 тысячи - дополнительные бюджетные места, выделенные во исполнение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с этого года приоритет при распределении бюджетных мест закрепляется за региональными вузами. Так, общая доля Москвы Санкт-Петербурга начнет снижаться год от года и к 2030 году составит 21,2%, тогда как в 2020 году составляет 24,3%.

"При этом количество бюджетных мест в столицах также будет расти", - уточняют в министерстве.