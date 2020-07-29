https://ria.ru/20200729/1575089130.html
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:56
2020-07-29T14:21
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
экономика
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https://ria.ru/20200709/1574115981.html
Василий Тёркин
Ха-ха-ха! В стране где, как пишется в пословице: "Вор на воре сидит и вором погоняет!" это довольно забавно.
165
Арсений Новиков
Ты кого то конкретно знаешь? Назови. Если знаешь, почему не написал заявление в правоохранительные органы? Или так просто поболтать?
150
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство юстиции рф (минюст россии), экономика
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Минюст
предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в случае введения новация коснется не всех госслужащих, а только тех, кто обязан сдавать декларации.
"Предусматривается установление механизма, позволяющего обращать в доход РФ денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях (такого) лица, <…> его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года", — сказано в релизе.
Условие для де-факто конфискации — человек не может "представить достоверные сведения, подтверждающие законность получения" таких активов.
Соответствующим образом предлагается изменить федеральный закон "О противодействии коррупции", а также Гражданский и Бюджетный кодексы России.