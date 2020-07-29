Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в случае введения новация коснется не всех госслужащих, а только тех, кто обязан сдавать декларации.

"Предусматривается установление механизма, позволяющего обращать в доход РФ денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях (такого) лица, <…> его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года", — сказано в релизе.

Условие для де-факто конфискации — человек не может "представить достоверные сведения, подтверждающие законность получения" таких активов.